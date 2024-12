Chiede pizzo al sindaco, Stefanazzi (Pd): 'Solidarietà a Conte e comunità Melissano'

LECCE – “Piena solidarietà al Sindaco Alessandro Conte e a tutti coloro che sono stati vittima delle richieste estorsive e delle minacce del pregiudicato arrestato alcuni giorni fa, proprio grazie alla sua denuncia e alle efficaci indagini della stazione locale dei Carabinieri. Questi fatti dimostrano la spregiudicatezza di un fenomeno mafioso che si riaffaccia prepotentemente in Salento, intimorendo, estorcendo, mettendo in atto violenze e minacce ai danni di imprenditori, commercianti e rappresentanti delle istituzioni. Dall’inizio del mio mandato ho chiesto puntualmente conto di questa escalation al Ministro Piantedosi, presentando molte interrogazioni parlamentari a cui non ho mai ricevuto riscontro. Nelle nostre province è urgente avviare un’azione coordinata ed incisiva per contrastare questi fenomeni, sempre più chiaramente di matrice mafiosa. Mi auguro davvero che il Governo sia cosciente dei pericoli che corrono e delle ingiustizie che subiscono molte delle nostre comunità e che voglia quanto prima prendere iniziative concrete per fermare l’allarmante recrudescenza delle organizzazioni criminali.” Così Claudio Stefanazzi, deputato leccese del Partito Democratico.