1.800 minori a scuola di delfini e biodiversità marina con la JDC

TARANTO - Sono iniziate le attività della Jonian Dolphin Conservation, l’associazione di ricerca scientifica impegnata da quindici anni nello studio e nella tutela dei cetacei nel Golfo di Taranto, realizzate nell’ambito di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.Il progetto, le cui attività si svilupperanno nell’arco di tre anni, è a favore dei minori di Taranto e provincia e intende attuare un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che punti a favorire un nuovo rapporto con l’ambiente e coinvolga le imprese culturali e creative.In questi tre anni, in particolare, le attività della JDC saranno svolte a favore di 1.800 minori: disabili, BES e DSA, e normodotati in condizioni di svantaggio sociale o educativo; laddove possibile si prevede l'organizzazione di gruppi misti per favorire la massima inclusione.I minori trascorrono una giornata che inizia con una uscita in mare a bordo dei catamarani della JDC per far vivere loro l’esperienza di “ricercatore per un giorno” con l'osservazione diretta dei delfini nel loro habitat naturale finalizzata alla raccolta dati e al campionamento degli stessi, un’attività svolta a bordo con l’assistenza dei biologi della JDC; in seguito i minori vengono coinvolti in attività di approfondimento presso KETOS “Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei”, la sede della JDC, in particolare attraverso i contenuti multimediali disponibili nel centro, con video e audio, device con realtà virtuale e aumentata (LAB-VR), e nel laboratorio chimico genetico (K-LAB).Conclude la loro visita a KETOS un laboratorio con attività finalizzate alla rielaborazione, in chiave artistico e creativa, della loro esperienza; l’intento è sviluppare le competenze emozionali del soggetto disabile, nonché migliorare la relazione con i suoi coetanei e con eventuali siblings che potranno essere coinvolti nelle attività.Il progetto “BES-T Community in Best Practice” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org