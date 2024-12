Esplosione nella zona industriale di Ruvo di Puglia: tragedia sfiorata

RUVO DI PUGLIA - Una serata di paura quella di ieri nella zona industriale di Ruvo di Puglia, dove un’esplosione seguita da un violento incendio ha interessato una palazzina di due piani. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di una bombola del gas, ma ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente, il bilancio dell'incidente è meno grave di quanto si temesse: si registrano due feriti, entrambi in condizioni non gravi. Le famiglie residenti nella palazzina sono state prontamente evacuate e messe al sicuro.I danni strutturali all'edificio sono ingenti. Gli accertamenti statici sono stati avviati subito dopo l'intervento dei soccorritori e proseguiranno anche nella giornata odierna per valutare l'agibilità dell'immobile e il rischio di ulteriori cedimenti.