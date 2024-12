A Natale via Mario Pagano si illumina a festa: un'atmosfera calda e accogliente nel cuore di Trani

TRANI - Trani si prepara a vivere un Natale indimenticabile. Nell'ambito del ricco programma "Le Vie del Natale" della Città di Trani, via Mario Pagano, cuore pulsante tra la Trani antica e moderna, si trasforma in un palcoscenico di eventi e iniziative per grandi e piccini, organizzati dall'Associazione della Croce Bianca onlus, in collaborazione con le attività commerciali e botteghe artigiane locali e Visit Trani. Un cartellone di eventi che anima la via, offrendo un’atmosfera festosa e coinvolgente per residenti e visitatori.A partire da sabato 14 dicembre fino al 24 dicembre, via Mario Pagano sarà animata da eventi gratuiti, pensati per coinvolgere tutta la comunità: laboratori creativi, mostre fotografiche e degustazioni.Laboratori per tutti i gusti. Dalle decorazioni natalizie ai dolci fatti in casa, passando per la fotografia e il riciclo creativo, ci saranno attività per tutte le età. L’invito è a riscoprire il commercio di prossimità, contribuendo a creare un’atmosfera natalizia magica e coinvolgente per tutti.Per i più piccoli, sono previsti laboratori per realizzare decorazioni natalizie e dolciumi. Gli appassionati di fotografia potranno partecipare al laboratorio "Fotografando il Natale in via Mario Pagano" e vedere esposte le loro opere in una mostra allestita lungo la strada.Un Natale incantato a lume di candela. Tra gli appuntamenti più suggestivi, spicca il concerto "Candle Lights" in programma il 21 dicembre alle ore 20:00 in via Mario Pagano 203 (in caso di pioggia il concerto si terrà nel ristorante Fefino). In un'atmosfera intima e suggestiva, il duo Kora Connection, composto da Diego Catalano al kora, kalimba, elettronica e voce e Stefano Del Sole al vibrafono, marimba ed effetti digitali, trasporterà il pubblico in un viaggio musicale unico, tra sonorità tradizionali africane e sperimentazioni contemporanee. La band, selezionata da Puglia Sounds per partecipare ai programmi "Tour Italy 2022" e "Tour Italy 2023", con concerti in varie regioni italiane, e "Export 2023", con tour in Portogallo e Germania, è stata presentata quale band emergente pugliese di respiro nazionale e internazionale alla fiera internazionale "Jazzahead!2022" a Brema in Germania. Nel 2023 il duo ha pubblicato il suo primo album "Somewhere over the sea", edito da Angapp Music e presentato al WOMEX 2023 (World Music Expo) in Spagna, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Le candele, assieme alla world music, creeranno un'atmosfera magica, avvolgendo gli amanti della musica in un abbraccio unico, per evocare un Natale incantato a lume di candela.Senza dimenticare l’animazione di strada. Anche Babbo Natale e i suoi elfi porteranno allegria e magia nella via.Gli eventi prenderanno il via sabato 14 dicembre, alle ore 16:30, con un imperdibile Laboratorio per adulti di decorazioni di biscotti di Natale, a cura della talentuosa cake designer Concetta Adduci, lungo la via, presso il Ristorante Fefino (via Mario Pagano 176). L’attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero 3464968499. Per partecipare è necessario portare una tovaglietta di plastica e un grembiule.Domenica 15 dicembre si terrà il laboratorio “Fotografando il Natale in via Mario Pagano”, rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni, guidato da Sara Mancini, laureata in fotografia all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. I partecipanti avranno l’opportunità di esporre i loro scatti in via Mario Pagano in una mostra dedicata. Per partecipare si possono utilizzare smartphone o fotocamere digitali. Prenotazione obbligatoria al numero 3491177142.Sabato 21 dicembre, dalle ore 16:30, sarà la volta di un Laboratorio per bambini (dai 6 ai 10 anni), dedicato alla creazione di dolci natalizi, a cura di Anna Maria Barnabà, presso il Ristorante Fefino (via Mario Pagano 176). L’attività è gratuita con prenotazione al numero 3494658762.In serata, domenica 21 dicembre alle ore 20:00, la magia continua con il concerto “Candle Lights” in via Mario Pagano 203, a cura dell’associazione culturale Percussion Art. Il duo Kora Connection offrirà un'esperienza musicale unica in un’atmosfera incantevole e suggestiva.Infine, martedì 24 dicembre, alla Vigilia di Natale, bambini e ragazzi nella mattinata, dalle ore 10:00 alle 12:30, potranno cimentarsi con un "Laboratorio di riciclo creativo". L’evento si svolgerà sul piazzale antistante l’ex Teatro-Cinema Impero, a cura dell’Associazione Il Colore degli anni. In caso di maltempo, l’attività si terrà all’interno del Ristorante Fefino.Un'occasione per valorizzare il territorio. L'iniziativa, oltre a offrire momenti di svago e divertimento, ha l'obiettivo di valorizzare il commercio di prossimità e di creare un'atmosfera natalizia coinvolgente. Via Mario Pagano si trasformerà in un percorso suggestivo, addobbato a festa, dove poter fare shopping tra le botteghe artigiane, gustare le specialità locali e restare affascinati dall’atmosfera natalizia.Molte le attività che insistono sulla strada che hanno aderito con entusiasmo al cartellone a cui va il ringraziamento degli organizzatori: Lab.Restyling restauro e decorazione mobili vintage, Fefino Ristorante- cucina Naturale; Sopra alla Nonna - pasta fresca take away; Gica scarpetteria per bambini, Super Bar pasticceria artigianale, ⁠Stile Vogue Boutique abbigliamento, Lorusso wedding Shoes, Retró Giuseppe Bove fotografo; ⁠Stuppè shopping vintage clothes, ⁠Corniceria d’arte Michelangelo, Abitare Trani-arredamento d’interni, ⁠Elisa Cuccovillo Architetto, Terza luna - te, tisane e spezie, ⁠A proposito di viaggi -turismo e crociere, ⁠Bottega della sedia, Associazione Arsenum, Delizie pugliesi - specialità tipiche pugliesi, Casa della cornice di Matteo Tedeschi, attività storica, ⁠Emilia Stivo intimo, Armonia yoga studio, ⁠Luna di sabbia libreria, ⁠Trattoria la Casalinga, Emporio cappelli.Tutti gli eventi sono gratuiti, ma per i laboratori è obbligatoria la prenotazione.