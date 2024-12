A Sammichele ‘Christmas to Meraviglie’

• 18:00-20.00 – Concerto di Natale:immersione nel clima natalizio con il coro dei bambini a cura di Crew Salvatori e dell'Associazione Apula Flava.

• 20:30-22:00 – Acoustic trio: Attilio Magno, Carla Elefante e Sonia Elefante, di Castellana Grotte, sono pronti a farci cantare ed emozionare rivisitando brani che hanno fatto la storia della musica.

• 22:00-00:00 – Dj set di Alessandro Rossetti: direttamente dai più rinomati lidi pugliesi, fondatore di Music & Friend, farà ballare tutti con la sua musica.



ATTRAZIONI E INTRATTENIMENTO



• FOOD: delizie culinarie come pollo fritto, nuggets e patatine di Oiza Chicken, panzerotti di La Rustica, cioccolata calda e cornetti di Caffetteria Ottocento e caldarroste.

* ⁠DRINK: la zona beverage ti offrirà l'atmosfera perfetta.

• ART: Fumettista live Marina Mundo, esposizione del nuovo brand di abbigliamento Nice.

• MERCATINI TIPICI DI NATALE: scopri il calore e la tradizione dei mercatini natalizi.

• LA CASA DI BABBO NATALE: direttamente dalla Lapponia, arriva Babbo Natale; potrete consegnare nelle sue mani la letterina di Natale e scattare una bellissima foto personalizzata a cura di Vito Netti Photography

⁠• TOPOLINO E MINNIE: in collaborazione con Casa Nanna, ecco arrivare Topolino e Minnie, pronti ad abbracciarvi e a passare del tempo con voi.

• LABORATORIO “Fcaz a Livre”: la Comunità Slow Food di Sammichele è pronta a svelare i segreti per la preparazione della Fcazz a Livre, prodotto tipico locale.

• ESIBIZIONE NATALIZIA: a cura della Scuola di danza del Centro Sportivo Fuatà.



Vi aspettiamo numerosi per una serata di musica, arte, divertimento e tanto altro. Non perdete l'occasione di celebrare l'Immacolata e l'inizio ufficiale delle feste natalizie con noi! Rimanete sintonizzati sui nostri canali social per il programma dettagliato e ulteriori aggiornamenti.



N.B.: il programma è in aggiornamento perciò gli orari possono essere soggetti a variazioni.



Contatti:

• Pierpaolo Tritto, Presidente: +39 346 23 73 115

BARI - L'Associazione Culturale "Casale delle Meraviglie" è lieta di annunciare la seconda edizione di "Christmas to Meraviglie", un evento straordinario per dare il via alle feste natalizie con una serata indimenticabile. L'evento si terrà domenica 8 dicembre, dalle 18:00 a mezzanotte, nella suggestiva cornice del Castello Caracciolo a Sammichele di Bari, uno dei Borghi più belli d'Italia.Christmas to Meraviglie 2024 promette una serata ricca di divertimento, musica, mercatini e intrattenimento per tutte le età. Ecco un assaggio del programma:LINE UP: