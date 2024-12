Al Demodé arriva “Quasi”, il party senza regole né limiti

BARI - Sabato 21 dicembre, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, si terrà il party “Quasi – la festa pressapochista”, un appuntamento senza regole né limiti in cui sarà possibile ballare le più famose sigle della televisione, le canzoni dei cartoni animati, la musica dance tamarra, i brani a cassa dritta e molto di più.

“Quasi” è un format trash in costume o in abiti carnevaleschi, in maschera e fuori tema. Anche la selezione musicale sarà casuale e confusionaria, come il vestiario, e attraverserà ogni genere musicale: dalla dance anni ’90 e 2000 al commerciale, dalla revival italiana alle sigle dei cartoon, dal trash a tutto ciò che è ballabile e cantabile, semplicemente con l’obiettivo di passare una serata spensierata, fatta di divertimento e socialità.

Il dress code consigliato per questo party, da molti definito il più “colorato” d’Italia, è tra i più variegati e stravaganti. Saranno benaccetti, infatti, i cosplayer brutti o fatti male, coloro che si vestono da giochi di parole, da animali, da cartelloni, da costumi gonfiabili e da cartonati, ma anche chi indossa abiti leopardati, zebrati o total fluo. Sono inoltre graditi gli accessori di qualunque tipo, senza ovviamente bisogno che siano in pendant con il resto dell’abbigliamento.

Al termine della serata, infine, verranno scelti e premiati i migliori e i peggiori costumi o abbigliamenti, che poi sfileranno sul palco.