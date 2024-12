Francesco Gabbani annuncia "Vengo a Fidarmi di te", il nuovo singolo in uscita il 3 gennaio

Durante il concerto di ieri 19 dicembre all'Unipol Forum di Milano, completamente sold out, Francesco Gabbani ha svelato il titolo e la data di uscita del suo attesissimo sesto album in studio, che si intitolerà "Dalla tua parte" e sarà disponibile dal 21 febbraio 2025 per BMG.

L'album sarà disponibile in digitale e nei seguenti formati: Vinile colorato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi autografato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi (Edizione limitata e numerata) e CD standard.

In attesa dell'uscita del disco, il 3 gennaio 2025 Gabbani pubblicherà il nuovo singolo "Vengo a Fidarmi di te", un brano inedito che farà parte dell'album. La canzone invita a una riflessione profonda sulla necessità di fermarsi, ascoltare e riprendere il controllo della propria vita. Con questa canzone Gabbani vuole risvegliare il nostro senso critico e incoraggiarci a uscire dal silenzio che ci circonda, ricominciando a dialogare sinceramente con gli altri senza filtri o barriere, scoprendo in loro una parte di noi stessi.

A febbraio 2025 Gabbani tornerà al Festival di Sanremo per la quarta volta dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione Nuove Proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e dopo essersi posizionato secondo nel 2020 con “Viceversa”.

Sul palco dell'Ariston presenterà “Viva la vita” un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso. E' un ritorno a casa, in quel luogo che ha segnato l'inizio di un'avventura straordinaria e che a febbraio accoglierà una canzone che porta con sé un valore profondo per lui, sia personale che artistico. Oltre alla sua grande sensibilità come compositore e autore, Francesco si distingue anche per la sua straordinaria abilità di performer. Sul palco, sa trasformare ogni canzone in un'esperienza unica, coinvolgendo ed emozionando il pubblico con la sua presenza e la sua grande capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica.

Il 19 dicembre 2024, Gabbani ha dato il via, dall' Unipol Forum di Milano completamentesold out, al suo nuovo tour nei palazzetti che proseguirà nel 2025.

Il tour è prodotto da A1 Concerti, di seguito i prossimi confermati:

15 MARZO 2025 FIRENZE - MANDELA FORUM

22 MARZO 2025 PADOVA - KIOENE ARENA

4 APRILE 2025 TERNI – PALATERNI

17 APRILE 2025 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT