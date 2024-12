Al via la manifestazione sportiva 'PedaliAmo Bari'

BARI - Si è svolta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione di “PedaliAmo Bari”, la manifestazione sportiva in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre ideata da ASD Sportogether, cofinanziata dall’assessorato allo Sport per tutti della Regione Puglia e patrocinata dal Comune di Bari e pensata per promuovere le attività ciclistiche e sportive sul territorio, sensibilizzando la cittadinanza sull’uso della bici come mezzo di trasporto e di attività sportiva, ludica e di promozione dell’inclusività. Hanno partecipato alla presentazione la presidente della Commissione consiliare Pari opportunità Angela Perna, la presidente della Commissione consiliare Culture, Politiche giovanili ed educative, Università, Scuola e Sport Francesca Bottalico, Rita Ostello e Andrea Leogrande di ASD Sportogether e Davide Monteleone, referente dell’associazione Cashuboli - bici inclusive. Presenti alla conferenza stampa anche le consigliere comunali e componenti della commissione consiliare Pari opportunità Nicoletta Milone e Silvia Russo Frattasi.

Il programma della manifestazione, prevede, per sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 11, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a cura di ASD Sportogether e degli altri partner dell’evento, percorsi e dimostrazioni di agility bike e di bici inclusive (per bambini e adulti con disabilità intellettive e fisiche, da guidare in autonomia e con supporto). Previsto, inoltre, un momento formativo su alimentazione e salute, svolto da nutrizionisti e kinesiologi per promuovere la consapevolezza e la buona educazione alimentare legata alle attività sportive. La manifestazione, inoltre, supporta la campagna “Allenati contro la violenza”: presso due postazioni, a cura di Giraffa Onlus, sarà possibile avere informazioni e conoscere le attività dei Centri Antiviolenza del territorio.

Il programma di sabato 14 dicembre prosegue, poi, con una ciclopasseggiata che, nel pomeriggio (partenza alle ore 16) attraverserà il lungomare con arrivo presso l’albero di Natale in piazza del Ferrarese.

Domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 9.30, sarà il momento di “The Kid Race”, gara di agilità per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, che si svolgerà presso il centro commerciale Mongolfiera di Japigia. A seguire, alle ore 12, si terrà uno spettacolo di bike trial con l’atleta professionista Marco Lacitignola.

“Siamo felici di sostenere questa bella iniziativa che promuove l’utilizzo della bici come pratica sportiva e come prezioso strumento di inclusione - ha sottolineato Angela Perna -. In un periodo come quello delle festività natalizie, legato a tante belle emozioni, i messaggi che si lanciano arrivano ancora di più al cuore delle persone. Per questo, sarà molto piacevole attraversare il nostro lungomare con una ciclopasseggiata per arrivare in piazza del Ferrarese e lanciare un messaggio che vuole unire e coinvolgere tutti attraverso lo sport e l’uso della bicicletta. Ringrazio, quindi, tutti i partner dell’iniziativa, i componenti della commissione Pari opportunità e della commissione Culture, Politiche giovanili ed educative, Università, Scuola e Sport, presieduta da Francesca Bottalico, per la grande collaborazione. Come istituzioni, abbiamo il dovere di contribuire ad abbattere ogni tipo di barriera, fisica e sociale, e continueremo a farlo anche attraverso il sostegno ad iniziative come questa e di realtà come ASD Sportogether, che svolge un lavoro prezioso per la nostra città”.

“Lo sport, così come la musica e la cultura, è uno strumento straordinario di promozione dell’inclusività e del benessere fisico e psicologico delle persone, dai più piccoli agli adulti, e PedaliAmo Bari, in questo senso, potrà fornire un grande contributo - ha proseguito Francesca Bottalico -. Come commissioni consiliari, abbiamo collaborato per sostenere il percorso di questa iniziativa e l’idea di ASD Sportogether e degli altri partner coinvolti. Si tratta di iniziative importanti non solo per le attività che vengono realizzate, ma anche per la possibilità, come in questo caso, di formare delle reti composte da realtà pubbliche, associative e private, che sono poi in grado di creare connessioni attive, continuando a creare valore aggiunto per la cittadinanza e tutta la nostra comunità; per questo, come istituzioni, abbiamo il dovere di sostenerle e di promuoverle”.

“Da due anni, ASD Sportogheter svolge attività ciclistica per bambini e ragazzi nel quartiere Japigia, con corsi sull’uso di bici e agility bike - ha concluso Rita Ostello -. Amiamo molto la nostra città e saremo felici di attraversarla sabato prossimo con tanti ragazzi e famiglie con la nostra ciclopasseggiata. L’idea alla base di PedaliAmo Bari è proprio quella di promuovere l’utilizzo della bicicletta uscendo dai soliti contesti, per andare il più possibile incontro al pubblico e alle persone. Tutto questo per diffondere l’uso della bici non solo come mezzo di trasporto ma come vera e propria pratica in grado di promuovere preziosi momenti ludici e di aggregazione, a partire dalle famiglie. Oltre alla ciclopasseggiata, sabato terremo dimostrazioni e percorsi di agility bike e bici inclusive, mentre la giornata di domenica pone l’accento più sull’aspetto agonistico, con una gara dedicata ai più piccoli. Ciò che accomuna tutti i momenti del programma è, comunque, l’intenzione di dimostrare che la bicicletta è davvero un mezzo per tutte e per tutti”.

Per partecipare a “PedaliAmo Bari” è necessaria l’iscrizione, seguendo le indicazioni: il modulo è personale e va compilato da ogni partecipante. Per la gara di domenica 15 dicembre è previsto un numero massimo di 80 iscrizioni.