'Caro' panettone: l'antidoto per l'ansia delle feste è il panettone del Maestro Bottone

MILANO - In vista delle festività natalizie, il panettone continua a essere il protagonista indiscusso delle tavole italiane, nonostante la "sfida" del pandoro, che sta vivendo una nuova fase di successo. Il panettone, tradizionale o al cioccolato, farcito o classico, rimane un simbolo del Natale, amato in tutte le sue varianti.

Quest’anno, il panettone al cioccolato firmato dal maestro Gennaro Bottone si distingue non solo per la sua qualità artigianale, ma anche per una scelta coraggiosa: mantenere i prezzi invariati rispetto allo scorso anno. In un contesto di crescente crisi internazionale del cacao, che ha visto i costi dei panettoni farciti e glassati al cioccolato lievitare del 12,5%, questo panettone rappresenta un atto di solidarietà verso i consumatori, offrendo un dolce di alta qualità senza gravare sul portafoglio.

Ma non è solo la questione economica a rendere speciale il panettone di Bottone. Grazie alla presenza di flavonoidi e in particolare dell’epicatechina, il cacao è noto per le sue proprietà antiossidanti e vasodilatatrici, contribuendo a contrastare stress e stati d’animo negativi. In un periodo dell’anno spesso caratterizzato da ansie e pressioni, il panettone al cioccolato del maestro Bottone diventa quindi un vero e proprio “antistress”, un alleato contro il malumore ed il “Christmas Blues”, regalando momenti di dolcezza e benessere.

Per tutti questi motivi, il panettone al cioccolato di Gennaro Bottone resta saldamente al suo posto come re della tavola delle feste. Con il suo gusto inconfondibile e una ricetta che celebra l’eccellenza degli ingredienti, è realizzato con lievitazione naturale con lievito madre, burro italiano fresco di centrifuga e ingredienti di altissima qualità, per regalare, ai veri intenditori, un'esperienza gustativa senza pari.

Sono tre le proposte del maître chocolatier per il Natale 2024. Il più “classico” Panettone al cioccolato, che si distingue per l’alta qualità del cioccolato e delle gocce di cioccolato fondente al suo interno, realizzati con le pregiate fave di cacao Ecuador Aruntam; il Panettone Gran Cioccolato, dove anche l’impasto è realizzato con la polvere di cacao ed il più dolce e vellutato Panettone Cioccolato al latte e nocciole del Piemonte IGP, che, con ingredienti selezionati e di alta qualità, come le nocciole del Piemonte IGP d’Alba e il cioccolato al latte, presenti nell’impasto ed in superficie, riuscirà ad accontentare anche i palati più esigenti.

Una ulteriore nota golosa è data, infine, dall’aggiunta di una crema spalmabile artigianale, in abbinata ad ognuna delle tre creazioni gourmet. La crema Nocciola Dark, alla nocciola e cioccolato fondente, accompagna il Panettone al cioccolato e Gran Cioccolato e la crema alla Nocciola il Panettone Cioccolato al latte e nocciole del Piemonte IGP.