Allarme Vespe Assassine Asiatiche: la "Vespa soror" potrebbe minacciare l'ecosistema europeo

In Spagna, i ricercatori stanno cercando di capire se le prime vespe asiatiche della specie Vespa soror, avvistate nel continente, siano riuscite a costruire un nido. Questa specie, nota per essere un predatore aggressivo, rappresenta una minaccia non tanto per la sua puntura dolorosa, ma per la capacità di distruggere intere colonie di api in poche ore.

Un predatore invasivo

Con una lunghezza fino a 3,5 cm, la Vespa soror è originaria di paesi asiatici come Cina, India, Thailandia e Vietnam. Preda principalmente api, vespe, farfalle e mosche. Dopo aver ucciso le sue vittime, trasporta i corpi nelle colonie sotterranee per nutrire le larve. Questo comportamento mette a rischio l’ecosistema locale, poiché la decimazione delle api potrebbe avere un grave impatto sulle colture che dipendono dall’impollinazione.

Omar Sanchez, professore di zoologia all’Università di Oviedo, ha dichiarato:

“La Vespa soror potrebbe distruggere l’ecosistema locale. Qui nel nord della Spagna abbiamo già un’altra specie asiatica invasiva, la Vespa velutina, che causa danni enormi all’apicoltura. La presenza di una seconda specie asiatica potrebbe amplificare il problema.”

Primi avvistamenti in Europa

Un recente studio pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution ha confermato la cattura di quattro esemplari di Vespa soror nella città di Siero, nelle Asturie: due nel marzo 2022 e altre due nel marzo 2023. I ricercatori ritengono che questi avvistamenti siano la prova dell’esistenza di almeno una colonia, ancora non localizzata.

La Vespa soror segue il percorso di un’altra specie affine, la Vespa mandarinia, nota anche come “calabrone gigante asiatico”. Questa, la più grande al mondo con i suoi 4,5 cm, è stata avvistata per la prima volta negli Stati Uniti nel 2019. Nonostante alcune colonie siano state distrutte, rimane una minaccia in Nord America.

Collaborazione dei cittadini necessaria

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, è probabile che la Vespa soror si diffonda in altre aree della Spagna e arrivi anche in altri paesi europei, compresa l’Italia.

L’associazione invita i cittadini a collaborare segnalando la presenza di calabroni di grandi dimensioni alle autorità competenti. È possibile contattare lo Sportello dei Diritti tramite email all’indirizzo info@sportellodeidiritti.org o chiamare al numero 3938928616.