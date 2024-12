Lecce, conferenza stampa presentazione del progetto 'S.A.G.I. Spazi Aperti per Giovani Idee' presso la Scuola Media 'A. Galateo'

- Sabato 14 dicembre alle ore 10:30 presso la Scuola Media "A. Galateo” Sala Auditorium in via Domenico Fontana 1 a Lecce, si terrà la conferenza stampa in occasione della presentazione del progetto "S.A.G.I. Spazi Aperti per Giovani Idee" per scoprire il programma di attività di aggregazione, gratuite e accessibili, rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni della città di Lecce, a cura della Società Sportiva Dilettantistica NEST, in partnership con la Scuola Media A.Galateo e le APS Rione Santa Rosa e Baraonda.