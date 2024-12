Amatrice ospita la chiusura del Festival Culturale dei Borghi: modera Lisa Di Giovanni

Sabato 14 dicembre 2024, l’Auditorium della Laga di Amatrice (RI) sarà il palcoscenico della manifestazione conclusiva della terza edizione del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga. L’evento celebra il patrimonio culturale, sociale e gastronomico dei borghi montani dei Monti della Laga, coinvolgendo 18 comuni di tre regioni: Abruzzo, Marche e Lazio. L'evento è moderato dalla giornalista e scrittrice Lisa Di Giovanni.

La giornata prenderà il via alle 9:00 con l’apertura ufficiale e i saluti istituzionali del Sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, e di Alessandro Piazzi, Presidente di Federtrek Escursionismo e Ambiente. Seguirà l’intervento di Roberto Gualandri, Presidente del Coordinamento delle Comunità della Laga, che approfondirà il ruolo delle comunità come motore per costruire un equilibrio tra le aree urbane e rurali.

Alle 10:00 sarà proiettato un video che ripercorrerà i momenti più significativi di questa edizione del Festival, seguito dalla presentazione dei risultati raggiunti e da un’analisi dei numeri, a cura dei Referenti Territoriali Barbara Diletti e Domenico Cornacchia.

Un momento cruciale della mattinata sarà l’intervento della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (DGERIC) del Ministero della Cultura. Insieme ai Sindaci e ai Partner patrocinanti, offriranno una visione istituzionale sull’importanza di tutelare il patrimonio culturale e sociale delle aree interne, sottolineando il valore delle iniziative come questo Festival.

Alle ore 12:00 si terrà la premiazione delle Comunità della Laga, un riconoscimento simbolico ma significativo per il loro straordinario impegno di cittadinanza attiva.

Tradizione, gusto e innovazione nel pomeriggio:

Dopo la pausa pranzo, prevista alle 13:00 nella sala superiore dell’Auditorium, il pomeriggio si aprirà con una celebrazione dei sapori locali. Alle 13:30 inizieranno le degustazioni di Gricia e Amatriciana, offerte dalle Associazioni di Amatrice e Accumoli, accompagnate da vini e birre artigianali del territorio. È possibile partecipare prenotandosi tramite WhatsApp al numero 339 1501955 (fino ad esaurimento posti).

Alle 15:00, l’incontro con i referenti regionali di Slow Food Lazio, Marche e Abruzzo rappresenterà un’opportunità per riflettere sulle prospettive future della cucina tradizionale e sostenibile. Durante l’evento sarà presentata ufficialmente la neonata Condotta Reatina di Slow Food, ispirata al Manifesto presentato dal Coordinamento Territoriale della Laga lo scorso luglio ad Accumoli. Un progetto chiave per valorizzare la gastronomia locale attraverso la tutela delle tradizioni e l’innovazione.

La manifestazione si concluderà con un focus sulle prospettive future per i borghi rurali, accompagnato dalla presentazione delle migliori pratiche sviluppate durante il Festival. Questo intervento sarà curato dai Referenti territoriali Armando Nanni, Nadia Ragonici e Francesca Pomanti.

Con ingresso gratuito, la rassegna conclusiva del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura, nei sapori e nell’atmosfera unica di questi borghi. L’evento celebra un territorio che continua a rialzarsi con orgoglio, valorizzando le sue eccellenze e la forza delle sue comunità, già pronte a dare vita alla quarta edizione del Festival nel 2025, che porterà con sé numerose novità, tra cui la partecipazione di importanti città come Ascoli Piceno e L’Aquila.

Il tema dell’edizione del 2025 sarà “VERSO UN NUOVO EQUILIBRIO CULTURALE E SOCIALE TRA LE AREE URBANE E COSTIERE E LE ZONE MONTANE”