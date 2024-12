In Piazza Sedile a Modugno U'arrust con Tony Esposito

"“U’Arrust è molto più di un evento,” ha dichiarato il sindaco Nicola Bonasia, "È un momento di aggregazione che esalta la nostra identità culturale e gastronomica. Rappresenta un’occasione per riscoprire i sapori autentici della nostra tradizione e per condividerli con chi viene a visitarci".



Inoltre, l’assessore alle Attività Produttive, Antonio Lopez, ha sottolineato: "Vogliamo valorizzare le eccellenze del nostro territorio, creando un appuntamento che coniughi gusto, musica e tradizione. 'U’Arrust' è il frutto di un lavoro di anni, pensato per promuovere Modugno come centro di cultura e convivialità".



Organizzato dalla Città di Modugno in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, “U’Arrust” è un invito a vivere due serate all’insegna di sapori, musica e tradizione. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili al link



MODUGNO - La Città di Modugno si prepara ad accendere il cuore delle sue tradizioni con “U’Arrust”, l’evento che il 14 e 15 dicembre celebrerà il calore delle braci, i sapori autentici della cucina pugliese e la magia della musica dal vivo. Due serate straordinarie trasformeranno Piazza Sedile, a partire dalle ore 20, in un crocevia di gusto e divertimento, richiamando cittadini e visitatori per un’esperienza unica.“U’Arrust”, ovvero la sagra dei fornelli, si aprirà il 14 dicembre con l’energia dei Komandanti, la celebre cover band di Vasco Rossi che farà rivivere al pubblico i grandi successi del Blasco. La serata successiva, il 15 dicembre, sarà invece dominata dal ritmo travolgente di Tony Esposito, il leggendario percussionista partenopeo famoso per brani iconici come Kalimba de Luna.Il vero protagonista dell’evento sarà, però, il cibo, con una particolare attenzione alle pietanze cotte alla griglia, simbolo del legame con il territorio e le radici culinarie. Le braci ardenti daranno vita a un’esperienza gastronomica autentica, con piatti tipici, omaggiando il tradizionale “venerdì delle braci modugnesi” che unirà sapori, convivialità e identità territoriale.