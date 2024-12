Amo da pesca finito nell’insalata di mare

ROMA - Nuova allerta alimentare legata alle esportazioni italiane. Ilha emesso un avviso di sicurezza riguardante un’insalata di mare italiana distribuita in Slovenia. La segnalazione, diffusa anche tramite un comunicato stampa e disponibile sul portale del RASFF, riguarda la presenza di unnel prodotto.

Dettagli dell’allerta

Nell’avviso 2024.9080 del 9 dicembre 2024, il RASFF segnala un caso specifico:

Prodotto coinvolto: Polpo in insalata e calamari (codice 162665.01).

Polpo in insalata e calamari (codice 162665.01). Formato: confezioni da 145 grammi .

confezioni da . Data di scadenza: 25 novembre 2024.

25 novembre 2024. Produttore: Cesare Regnoli & Figli Srl , con stabilimento a Bologna, via San Vitale 42/2.

, con stabilimento a Bologna, via San Vitale 42/2. Luogo di vendita: supermercati Eurospin doo in Slovenia.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un cliente che ha trovato una parte dell’amo durante la masticazione del prodotto. La scoperta ha portato al ritiro immediato e precauzionale del lotto incriminato, considerato un rischio per la salute.

Implicazioni e rischi per l’Italia

Sebbene l’allerta attualmente riguardi solo la Slovenia, il fatto che il prodotto sia stato esportato dall’Italia solleva preoccupazioni. È possibile che il Polpo in insalata e calamari sia presente anche nei mercati italiani.

Le autorità sanitarie slovene hanno ordinato ai grossisti di interrompere la distribuzione, mentre il produttore ha avviato il ritiro in collaborazione con le autorità europee.

Indicazioni per i consumatori

Per chi avesse già acquistato il prodotto, il consiglio è di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso. Anche se il prodotto è prossimo alla scadenza, è necessario prestare massima attenzione.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolinea l’importanza di seguire le istruzioni del richiamo per garantire la sicurezza alimentare.

Approfondimenti

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del RASFF al seguente indirizzo: RASFF Notification 730938.

Questo episodio evidenzia l’importanza di un’attenta sorveglianza lungo la filiera alimentare per prevenire rischi per la salute dei consumatori.