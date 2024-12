Arriva in Italia 'A cena con Joe DiMaggio – Memorie di un eroe italoamericano'

Un Ritratto Intimo del Mito del Baseball

Con la prefazione di Francis Ford Coppola, e la curatela di Germana Valentini con traduzione di Giovanna Ciracì, il volume offre un ritratto profondo e personale del leggendario Joe DiMaggio, arricchito da interventi di figure di rilievo come Lidia Bastianich, Fay T. Vincent, e Paolo Masini, presidente della Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

DiMaggio, noto come "Joltin’ Joe", è un’icona del baseball e un simbolo della cultura americana, ma questo libro va oltre la superficie del mito, esplorando l’uomo dietro la leggenda. Attraverso la prospettiva unica del Dott. Rock Positano, che divenne medico e amico intimo di DiMaggio durante gli ultimi dieci anni della sua vita, emergono dettagli inediti sulla sua personalità, il suo passato e il suo mondo.

La Storia di un Uomo, Non Solo di un Campione

DiMaggio, noto per la sua impeccabile eleganza e riservatezza, si apre gradualmente con Positano, rivelando aspetti sconosciuti della sua vita privata. Il libro esplora la sua complessità, fatta di successi sportivi ma anche di momenti di vulnerabilità. I rapporti con celebrità come Marilyn Monroe, Frank Sinatra, e Woody Allen, le amicizie con leggende sportive come Muhammad Ali e Sandy Koufax, e i retroscena delle sue imprese sportive sono intrecciati a temi universali come la fama, l’amicizia, la vecchiaia e la ricerca di autenticità.

Una Storia Italoamericana

Il libro non è solo un omaggio a una figura iconica del baseball, ma un viaggio nella cultura italoamericana. La vita di DiMaggio, figlio di emigranti siciliani, riflette le sfide e i successi di un’intera comunità che ha contribuito a plasmare la storia degli Stati Uniti.

Arte e Omaggi

La pubblicazione italiana include anche un tributo artistico inedito dell’artista Paola Scialpi, che arricchisce ulteriormente il ritratto di DiMaggio come figura culturale e sportiva di grande significato.

Dove Trovare il Libro

Per chi desidera esplorare la storia di Joe DiMaggio attraverso questa affascinante biografia, il volume è disponibile sul sito dei Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno nella sezione blog: www.quadernidelbardoedizionilecce.it.

Un Ritratto Indimenticabile

A cena con Joe DiMaggio è un’opera che trascende il baseball, catturando l’essenza di un uomo che ha segnato la storia con la sua straordinaria carriera, ma anche con la sua umanità. Un libro che saprà affascinare non solo gli appassionati di sport, ma chiunque voglia scoprire il vero volto di una leggenda.