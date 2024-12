Assalto al bancomat a Roseto Valfortore con il metodo della 'marmotta'

ROSETO VALFORTORE - Nella notte scorsa, intorno alle 2, un boato ha scosso il silenzio di Roseto Valfortore, piccolo comune sui Monti Dauni, in provincia di Foggia. Un gruppo di ladri ha preso di mira lo sportello bancomat della filiale Banca Intesa San Paolo, utilizzando il sistema della “marmotta”. Questo metodo prevede l’introduzione di un ordigno esplosivo nella fessura erogatrice del bancomat, seguito dalla deflagrazione.L’episodio ha provocato ingenti danni allo sportello e scosso la tranquillità della comunità locale. Resta ancora da accertare se i malviventi siano riusciti a portare a termine il colpo e quale sia l’entità del bottino sottratto, se presente.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini raccogliendo i filmati delle telecamere di sicurezza dell’istituto bancario e delle attività commerciali limitrofe. I vigili del fuoco, invece, si sono occupati della bonifica dell’area e della messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi.