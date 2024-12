Autismo e inquinamento a Taranto, il senatore Turco (M5S) organizza una conferenza stampa in Senato

Secondo il report Nature pubblicato a luglio, in un’area altamente inquinata da diossine, furani, ipa e pcb, la prevalenza del disturbo dello spettro autistico è più alta rispetto agli altri comuni non inquinati della stessa provincia e di un’altra provincia della stessa regione, in particolare per i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Oltretutto, il caso di Taranto viene messo in correlazione con quello di Duisburg in Germania: anche lì è stato evidenziato l’effetto degli inquinanti su bambini e adolescenti, con una prevalenza dell’autismo rispetto ad altri contesti.