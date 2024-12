A Taranto la Giornata Internazionale del Volontariato all’insegna della Speranza

Il CSV Taranto il 5 dicembre celebra la GIV al Circolo Ufficiali Maina Militare: la mattina con 200 studenti, il pomeriggio con il volontariato e la comunità





TARANTO - Il Centro Servizi Volontariato Taranto ETS ha scelto il 5 dicembre prossimo, data in cui ricorre la 39^ Giornata Internazionale del Volontariato che celebra e riconosce l'impegno del volontariato per rendere il mondo un posto migliore, per compiere il primo passo della XVIII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, che proseguirà a gennaio.





Comunità che coltivano speranza, questo il claim della nuova Rassegna che mette al centro la speranza, tema che verrà esplorato attraverso laboratori, incontri, mostre, proiezioni aperti a tutta la cittadinanza, con la consueta attenzione rivolta ai giovani, in un articolato programma che sarà diffuso prossimamente.





L’iniziativa di apertura, in programma giovedì 5 dicembre presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di Taranto, è intitolata "Con un Fiore in Mano. Nutrire speranza nel presente per far fiorire futuro", un’intera giornata con due appuntamenti tesi a promuovere momenti partecipati di dialogo sulla speranza.





Mai come in questo periodo di profonda incertezza sul futuro, in un mondo afflitto da conflitti, disastri ambientali ed estrema povertà, c’è bisogno di "speranza", ovvero di continuare a credere e ad avere fiducia nella realizzazione futura di ciò che desideriamo, riconoscendone i segni anche nelle piccole cose di tutti giorni.





Quale esperienza fanno della speranza in particolare le generazioni più giovani? Cosa la nutre e cosa la spegne? A cosa serve e come possiamo praticarla attivamente?





Queste sono alcune delle domande a cui si cercherà di dare risposta al Circolo Ufficiali in questa giornata speciale, la Giornata Internazionale del Volontariato, che valorizza l'impatto trasformativo del volontariato, grazie all’opera dei volontari e delle volontarie nella tutela dei diritti, nella promozione della solidarietà e nel miglioramento della qualità della vita nelle comunità locali e in quella globale.





Il 5 dicembre si inizia la mattina – start alle ore 09.15 – con uno spazio dedicato ai giovani delle scuole del territorio, sono attesi oltre 200 studenti dell’Istituto "Don Milani – Pertini" di Grottaglie, del Liceo "De Ruggieri" di Massafra e da Taranto dell’Istituto "Principessa Maria Pia", del Liceo delle Scienze Umane "Vittorino Da Feltre", dell’Istituto "Liside-Cabrini", del Liceo "Archita" e del Liceo Artistico "V. Calò" sede di Taranto.





Nel pomeriggio – alle ore 17.00 – dopo i saluti del Presidente del CSV Taranto, Francesco Riondino, e dell’Assessore alle Società Partecipate del Comune di Taranto, Michele Mazzariello, saranno invece i volontari e le volontarie delle tante realtà locali a confrontarsi sulla "speranza", partendo proprio dai contributi emersi nella mattinata; l’incontro è aperto a quanti vorranno unirsi a questa riflessione.





A condurre gli incontri della giornata saranno Giulio Ferretto e Beatrice Leone di Comunitazione, associazione che incoraggia e promuove la partecipazione dal basso, la progettazione condivisa e la creazione di luoghi e spazi per l’incontro e il recupero del senso di comunità.





Le attività saranno arricchite anche dalla presenza di Silvio Gioia, performer di teatro d’ombre, che crea spettacoli assieme alla sua "Ombra Gemella", con scene sempre ricche di suggestioni ed emozioni, come solo l’ombra sa fare, mettendo "in luce" storie, persone e situazioni generalmente tenute in "ombra".