'Ballando con la Ricerca', Network Contacts e Contasudinoi organizzano la lotteria solidale a Molfetta

MOLFETTA - Network Contacts e la onlus Contasudinoi tornano con la classica lotteria benefica in occasione delle festività natalizie. E "Ballando con la ricerca", evento pensato per celebrare la premiazione della lotteria, vuole proprio unire la solidarietà e il sostegno alla ricerca scientifica. In un periodo dell’anno in cui il pensiero verso gli altri è particolarmente forte, l’impresa leader del BPO e Customer Care e la onlus che tanto sta facendo per il territorio hanno deciso di organizzare quest’evento, in programma oggi, 19 dicembre, alle 16 nella sede di via Olivetti 17 a Molfetta.

Non saranno solo regalati momenti di divertimento, ma si contribuirà al fine nobile di sostenere progetti di ricerca scientifica e iniziative solidali. L'idea nasce dall'esigenza di combinare il clima festivo del Natale con un’azione concreta per il bene comune. La lotteria darà la possibilità di contribuire ad una causa di grande rilevanza. Gli incassi raccolti attraverso la vendita dei biglietti saranno devoluti ad Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) a sostegno delle borse di studio per i ricercatori e le ricercatrici. Sono stati oltre 11mila i biglietti venduti, una comunità di persone enorme che, attraverso Network Contacts e Contasudinoi, ha voluto lanciare un messaggio enorme per la lotta contro il tumore.

L’estrazione avverrà come ogni anno in modo originale, accompagnata da un evento speciale, il cui tema sarà proprio il "ballo", con una serata all’insegna della musica, della danza e, naturalmente, della solidarietà. Dieci le esibizioni previste dal classico al contemporaneo, dalla bachata all’hip hop, e ballerini professionisti con passi eleganti, dinamici e a tratti malinconici ricostruiranno le singole fasi di questo percorso passando dalla scoperta al rifiuto, dal dolore alla luce per la vittoria.

Network Contacts, che da anni rappresenta una realtà importante per la città di Molfetta, non è nuova a iniziative di solidarietà. La società è da sempre impegnata in azioni di responsabilità sociale d’impresa e ha scelto di fare della solidarietà uno dei suoi principali valori. L’organizzazione di questa lotteria di Natale è solo l'ultimo esempio di come l’azienda desideri restituire alla comunità una parte di ciò che riceve quotidianamente.