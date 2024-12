Psicologo a scuola, Barone (M5S): “Con lo stanziamento di 400.000 euro potremo rendere operativa la legge”

“Il problema della depressione tra i giovani in Italia è purtroppo sempre più sentito. Recenti studi dicono che il 70% dei giovani da i 18 e 24 anni abbia sintomi depressivi e il 51% soffra di crisi di panico. È necessario intervenire già dall’adolescenza e per questo è indispensabile la figura dello psicologo scolastico, una necessità espressa anche da 8 famiglie su 10. È un segnale importante da parte del Consiglio l’approvazione dell’articolo che assegna una dotazione di 400 mila euro per l’attuazione dei programmi per le Unità di Psicologia scolastica, dando così attuazione alla legge regionale del 2019 voluta dal M5S”. Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone.

“In questo modo - continua Barone - si potrà dare vita alle attività previste dalla legge. Parliamo di consulenza e sostegno psicologico, individuale e di gruppo, con sportelli di ascolto per docenti, alunni e genitori, oltre all'istituzione di un tavolo tecnico permanente per la programmazione annuale degli interventi regionali e delle attività relative all’unità regionale, al fine di creare sinergie tra i vari operatori del settore, per poter meglio indirizzare le misure di supporto e promozione. In un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo è un nostro dovere garantire consulenza e sostegno psicologico ai ragazzi, alle famiglie e agli insegnanti che tutti i giorni li supportano nella loro crescita”.