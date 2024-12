Bari: contro il Sudtirol per risalire la china

Ssc Bari fb





Di questi, l'ultimo, ottenuto con il Mantova nel 2-2 che ha battezzato il debutto di Fabrizio Castori sulla panchina sudtirolese fra le mura amiche del Druso. Un pareggio che ha indicato gli effetti della terapia prescritta dal tecnico marchigiano subentrato all'esonerato Zaffaroni e che potrebbe essere l'inizio della risalita verso tranquille posizioni di classifica. In essa, il Sudtirol è penultimo con 14 punti e dista di 10 dal Bari, che fermatosi a 24 e sceso al settimo posto, vorrà a sua volta risalire in graduatoria per raggiungere posizioni più convenienti in chiave playoff.





Per centrare questo obiettivo, gli uomini di Moreno Longo non dovranno solo vincere, ma anche sperare nella sconfitta della Cremonese (affronterà la Sampdoria allo Zini) e nel pareggio tra Juve Stabia e Cesena. Questa combinazione di risultati, con una eventuale sesta vittoria dei biancorossi in questo campionato, dimostrerà che il KO subìto dal Bari a Pisa è stato un incidente di percorso.

- Tornare alla vittoria dopo aver interrotto la serie positiva di 14 risultati utili consecutivi con il 2-0 subìto dal Pisa nell'incontro giocato all'Arena Garibaldi nella serata di venerdì 13 dicembre 2024. E' l'obiettivo che il Bari dovrà centrare nella gara con il Sudtirol, valida per la 18esima giornata della Serie B 2024-2025. Al San Nicola, a partire dalle ore 15 di sabato 21 dicembre 2024, i galletti affronteranno una compagine che, non vincendo da 9 partite, ha raccolto solo 2 punti.