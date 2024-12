Reijnders regala il successo al Milan: 1-0 al Verona al Bentegodi

Ac Milan

PIERO CHIMENTI – È bastato un lampo di Reijnders al 56' per consegnare al Milan tre punti preziosissimi nella corsa europea. La sfida contro il Verona al Bentegodi, valida per la ventesima giornata di Serie A, si è conclusa sul 1-0 per i rossoneri, protagonisti di una prestazione poco brillante ma efficace.

Il primo tempo è stato avaro di emozioni, con entrambe le squadre che si sono annullate a vicenda. Il Milan ha faticato a trovare spazi contro una retroguardia veronese ben organizzata, mentre il Verona non è riuscito a sfruttare le ripartenze. Ne è scaturita una frazione bloccata e priva di vere occasioni da gol.

La svolta è arrivata nella ripresa: al 56', una giocata combinata tra Fofana e Reijnders ha sbloccato la partita. L'olandese ha sfruttato alla perfezione un assist filtrante del compagno, trovando un varco nella difesa scaligera e infilando Montipò con freddezza.

Il Verona ha tentato una reazione, ma la manovra della squadra di Zanetti si è dimostrata troppo sterile per impensierire la difesa rossonera, guidata da un solido Tomori. Il Milan, pur senza brillare, ha gestito il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria fondamentale per mantenere il passo nella lotta per un posto in Europa.

Con questa sconfitta, il Verona resta impantanato in zona retrocessione, mentre il Milan consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica, pur consapevole della necessità di migliorare la qualità del gioco per affrontare le prossime sfide.

Verona 0-1 Milan

Marcatore: