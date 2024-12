Bari, il Liceo Salvemini piange la prof.ssa Giuditta Occhiogrosso: “Un vuoto incolmabile”

BARI - La comunità del Liceo Scientifico Salvemini di Bari è in lutto per la prematura scomparsa della professoressa di matematica Giuditta Occhiogrosso, venuta a mancare a soli 53 anni. La notizia ha scosso profondamente colleghi, studenti ed ex studenti, che hanno trovato nei social un luogo per esprimere il loro dolore e ricordare la sua figura straordinaria.

“Oggi il Salvemini piange la sua meravigliosa e generosa prof.ssa Giuditta Occhiogrosso. Ci mancherà la sua onestà intellettuale, la sua determinazione e la sua umanità concentrata nel bagliore degli occhi e nello splendore del suo sorriso. Ci ha lasciato un grande vuoto incolmabile”, si legge in un post commosso pubblicato dal liceo.

Un’educatrice esemplare

La professoressa Occhiogrosso era molto più di una semplice insegnante. Conosciuta per la sua onestà intellettuale, la sua passione per l’insegnamento e la sua profonda umanità, riusciva a trasmettere agli studenti non solo competenze scientifiche, ma anche valori e lezioni di vita. La sua determinazione e il suo sorriso sincero, sempre pronti ad accogliere chiunque le si rivolgesse, erano diventati un punto di riferimento per tutti coloro che la conoscevano.

Un vuoto nella comunità scolastica e scientifica

La scomparsa della professoressa lascia un segno indelebile, non solo nella comunità scolastica del Salvemini, ma anche nel più ampio ambito scientifico. Tanti i messaggi di cordoglio che continuano a giungere da chi l’ha incontrata nel suo percorso umano e professionale, a testimonianza dell’impatto positivo che ha avuto nella vita di molti.

I funerali

I funerali si terranno domani pomeriggio, presso la cattedrale di Bitetto, dove amici, colleghi, studenti e familiari si riuniranno per l’ultimo saluto.

La professoressa Giuditta Occhiogrosso lascia un’eredità fatta di insegnamenti, affetto e impegno, che continuerà a vivere nei ricordi e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.