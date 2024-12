'La Gioia del Natale', tutti gli eventi natalizi a Gioia

Dopo i successi riscossi dalla seconda edizione di “Green Christmas” l’8 dicembre e dalla manifestazione “Lumina – Festa della luce” tenutasi venerdì scorso lungo corso Vittorio Emanuele, a partire da questa sera si entrerà nel vivo delle celebrazioni del Natale con l’animazione della Euroband – La Murgia’s Street Band (ore 19:00, per le vie della città) e la prima delle cinque visite a chiese e presepi di Gioia del Colle che, organizzate dalla Pro Loco “Antonio Donvito”, si svolgeranno anche nei giorni 18, 27, 30 dicembre e 3 gennaio.



A seguire, i concerti “La Fenice Pop Choir” (17 dicembre, in piazza Umberto I, alle ore 19:00) e “Battisti era rock” (18 dicembre, in piazza Plebiscito, alle ore 19:00) e l’esibizione musicale della band “Degni di Note” (19 dicembre, in piazza Umberto I, alle ore 19:00) condurranno ai tre eventi in programma venerdì 20 dicembre: la conversazione con lo scrittore Raffaele Nigro su vita, abitudini ed eredità di Federico II (Castello normanno-svevo, ore 17:00, a cura del Circolo culturale federiciano), il concerto “La nótte de lu Natale” (chiostro di Palazzo San Domenico, ore 19:00, promosso dalla Pro Loco “Antonio Donvito”) e l’attesissimo spettacolo di video mapping (facciata della chiesa di Santa Lucia, ore 20:00) che, realizzato in collaborazione con City Green Light, sarà riproposto anche nella serata di sabato 21 dicembre.



Tante le iniziative inserite nel cartellone alla data del 22 dicembre. Nel corso della mattinata si svolgeranno i tradizionali mercatini di Natale in via Ricciotto Canudo (a partire dalle ore 8:30) e l’allegra ciclopasseggiata natalizia (raduno in piazza Plebiscito, alle ore 9:00) promossa dall’asd Bicilenta. Nel pomeriggio il laboratorio di disegno animato, organizzato da Milkyway e Cineclub L’Ultimo Metrò, coinvolgerà bambine e bambini in età compresa tra 4 e 12 anni nei pressi dell’Arco San Nicola mentre, a partire dalle ore 19:00, saranno le musiche degli zampognari ad animare il cuore della città. Tutto in attesa della proiezione del film “Sapiens” (Arco San Nicola, ore 20:00, sempre a cura di Milkyway e Cineclub L’Ultimo Metrò) e della discesa di Babbo Natale, evento del CAI sez. Gioia del Colle “Donato Boscia” che avrà luogo in piazza Plebiscito, alle ore 20:30, tra musica, animazione e tante dolci soprese per i più piccoli.



In prossimità del Natale, il chiostro di Palazzo san Domenico ospiterà l’iniziativa “Together for Christmas” (23 dicembre, ore 16:30), che riunirà CAP Anziani, CAP Minori e Centro Interculturale “Incontrarsi a…SUD” in un momento di aggregazione sociale alla riscoperta delle tradizioni natalizie, mentre piazza Luca D’Andrano accoglierà il Villaggio di Babbo Natale, con street band e numerose attività dedicate ai più piccoli nella serata del 23 e nella mattinata del 24 dicembre.



La programmazione di eventi natalizi proseguirà con l’intrattenimento di Animazione 2.1 (27 dicembre, piazza Plebiscito, ore 20:00), dj set a cura di Music & Friends (28 dicembre, piazza Plebiscito, ore 20:00) e la terza edizione del presepe vivente di Montursi, riproposto anche quest’anno, in collaborazione con il Comitato Pro Montursi, nelle serate del 28 e 29 dicembre.



Con i concerti “Karapulia band” (29 dicembre, piazza Umberto I, ore 19:00), “La buona novella – testi e musica di Fabrizio De Andrè” (29 dicembre, chiesa di Santa Maria Maggiore, ore 20:00, a cura della Pro Loco “Antonio Donvito”) e “Gioiamo – Cinzia Eramo in concerto” (30 dicembre, Teatro comunale Rossini, a partire dalle ore 19:30, organizzato dall’associazione culturale ONE) si attenderà l’arrivo del nuovo anno.



Il cartellone “La Gioia del Natale” sarà impreziosito ulteriormente dal concerto di Capodanno in piazza Plebiscito (1° gennaio, ore 19:00), dall’esibizione dell’a.s.d. Skating Club Le Aquile sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio (3 gennaio, ore 18:30) e dal concerto “Hodie Christus natus est” nella chiesa di San Rocco (4 gennaio, ore 19:30, promosso dalla Pro Loco “Antonio Donvito”).



A segnare la conclusione delle festività saranno la tradizionale fiera dell’Epifania (5 gennaio, via Cavour, a partire dalle ore 16:00), l’evento “Befanía – la magia dell’ultima festa” (5 gennaio, centro storico, ore 19:00, a cura dell’associazione culturale ONE) e, in conclusione, “I giochi della Befana” (attività ludiche e animazione per i più piccoli in programma il 6 gennaio, ore 11:00, in piazza Plebiscito).

