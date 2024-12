Bari, ko amaro a Palermo: la rete di Le Douaron decide la sfida

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO – Il Bari chiude il girone d’andata della Serie B con una sconfitta. Al “Barbera” i galletti sono stati superati 1-0 dal Palermo, grazie alla rete di Le Douaron al 41’ del primo tempo.

Una partita a viso aperto

La partita è stata equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti. Già nei primi minuti il Palermo ha sfiorato il vantaggio con Le Douaron e Brunori, mentre il Bari ha risposto con le azioni di Dorval, Vicari e Di Francesco.

Al 41’ è arrivato il gol che ha deciso l’incontro: su cross di Verre, Le Douaron ha anticipato tutti e ha insaccato di testa.

Secondo tempo a ritmi più blandi

Nella ripresa il Bari ha cercato il pari con grinta, ma non è riuscito a trovare la rete. Favasuli, Manzari e Novakovich hanno avuto le occasioni più pericolose, ma non sono riusciti a superare Desplanches.

Prossimo impegno allo stadio San Nicola

Il Bari tornerà in campo domenica 29 dicembre alle 15 allo stadio San Nicola, dove affronterà lo Spezia. Sarà l’occasione per i galletti per riscattarsi da questa sconfitta e iniziare il girone di ritorno con il piede giusto.