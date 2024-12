Putignano, il live di Perenne all'Ex Macello

PUTIGNANO - Prosegue Il Mangianastri: la rassegna di concerti e non solo che negli anni ha portato artisti di ogni genere e provenienza con esperienze e serate incredibili all'ex Macello di Putignano.Questo sabato 28 dicembre arriva il super concerto del progetto Perenne che accoglie ed amalgama varie sonorità derivanti dal funk, elettronica, synth pop e library music e in apertura il set chitarra e voce del cantautore locale Eraèmme .In chiusura il dj set con kartoz b2b brigibi.L'ingresso sarà ad offerta libera, ognuno sarà libero di dare il valore che reputa all'evento lasciando un'offerta a piacere.Sabato 28 Dicembre 2024 - ore 21:30Ex Macello - Via S. Caterina da Siena - Putignano (BA)INGRESSO libero con offerta liberaL'evento rientra nella “Programmazione Puglia Sounds 2024” con sostegno di Puglia Sounds, Puglia Culture e KeepOn Live.