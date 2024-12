Bari, presentato in conferenza cittadina lo schema di bilancio di previsione 25/27

BARI - È stato presentato questa mattina dall’assessore al Bilancio e Fiscalità locale Diego de Marzo e dal direttore della ripartizione Ragioneria generale Giuseppe Ninni il bilancio di previsione 2025/2027 nel corso della consueta conferenza cittadina. Il documento è costruito con l’intento di conciliare il livello di pressione fiscale locale con le esigenze del civico bilancio nell’ottica di una equilibrata determinazione del carico tributario per i cittadini e le imprese.La politica tariffaria relativa alle principali voci di entrata che caratterizzano la struttura portante della parte entrata del Bilancio 2025/2027, con particolare riferimento all’IMU e alla TARI, risulta sostanzialmente in linea con l’esercizio 2024 anche in considerazione del fatto che la Legge di Bilancio 2025, ora in corso di approvazione, introduce un ulteriore concorso degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.“Quello che presentiamo oggi è un bilancio di previsione solido - ha sottolineato l’assessore De Marzo -, che consente al Comune di Bari di assegnare le risorse necessarie all’insieme dei servizi di alta rilevanza sociale e, al contempo, di continuare a investire in sviluppo e attrattività.Nonostante il concorso degli enti locali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le tensioni sull’economia generale di questi ultimi anni e l’aumento generalizzato dei costi, con la programmazione 2025/2027 questa amministrazione continuerà ad assicurare il consueto livello di servizi alla collettività amministrata.La grande sfida che ci attende è quella di migliorare ulteriormente il civico bilancio attraverso il consolidamento del gettito tributario, il miglioramento della capacità di riscossione, la maggiore incisività nella lotta all’evasione fiscale, la semplificazione degli adempimenti, un miglior rapporto con i contribuenti e una maggiore efficacia ed efficienza nell’impiego delle risorse.In questa direzione abbiamo già intrapreso una serie di azioni quali la creazioni di un gruppo di lavoro anti evasione che analizzi criticità e proposte migliorative in materia attraverso una sinergia tra le varie ripartizioni coinvolte; il varo del nuovo Regolamento delle Entrate Tributarie e il nuovo sistema delle rateizzazioni; l’avvio del progetto “Nuovi Cittadini 2024/2026” per il recupero dell’evasione TARI legata ai nuovi residenti attraverso un lavoro inter ripartizione tra Demografici e Tributi; e il nuovo protocollo d’intesa che sarà stipulato a brevissimo con l’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili per l’apertura dello Sportello del Commercialista e per coinvolgere nei regolari adempimenti tributari i professionisti del settore fiscale che assistono quotidianamente cittadini e imprese.Il percorso che ci attende, ne siamo consapevoli, è ancora lungo, ma credo che l’approccio adottato possa portarci nel medio termine a risultati soddisfacenti per il civico bilancio e, di conseguenza, per i servizi che eroghiamo ogni giorno ai cittadini baresi e che intendiamo migliorare ulteriormente proprio attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e tributaria”.Di seguito l’esame delle principali entrate del Bilancio comunale 2025/2027:IMU: confermate le aliquote e detrazioni approvate per il 2024 senza alcun incremento, con la sola eccezione dell’aliquota agevolata relativa agli immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica, che risulta fissata nella misura del 2,1 per mille rispetto alla previgente misura del 4,6 per mille, considerando l’emergenza abitativa in atto e gli elevati costi di manutenzione di detti immobili.In base al gettito registrato nel 2023, ultimo esercizio chiuso, e l’andamento del tributo alla data odierna, le previsioni per il triennio 2025/2027 sono mantenute nella stessa misura dell’anno 2024, pari a circa 91 milioni di euro.TARI: la politica tariffaria 2025 risulta confermativa di quella decisa per il 2024. La stima di gettito per il triennio 2025/2027, è al momento determinata nella misura di circa 75 milioni di euro ed è destinata integralmente alla copertura del costo del servizio di igiene pubblica.Le previsioni per Addizionale Comunale all’Irpef risultano determinate in relazione alle aliquote stabilite con deliberazione consiliare n. 42 del 31.07.2012 e confermate anche per il 2025. Il gettito atteso è coerente con l’andamento dinamico in crescita del tributo, inteso come incremento non dell’aliquota bensì dei redditi progressivi, e le previsioni 2025 sono adeguate ai valori in crescita registrati nel corrente anno in misura pari a circa 34 milioni di euro.Canone Unico Patrimoniale: ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 816 e ss. della Legge n. 160/2019, con deliberazione di giunta n.758/2024 sono state determinate le tariffe 2025, che sostanzialmente confermano quelle precedenti, con la sola eccezione di alcune tipologie che in precedenza non erano disciplinate in modo specifico e ad eccezione dei coefficienti tipologici relativi alle occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi (sedie e tavolini) nell’ottica di ricondurre gradualmente il gettito del canone unico ai livelli pre-pandemici e adeguarlo alle comparate medie nazionali.La previsione del CUP per le annualità 2025, 2026 e 2027, che si attesta in linea generale tra quelle più basse su scala nazionale, a dimostrazione di una politica tariffaria favorevolmente protesa verso il contribuente, quota circa 4,6 milioni di euro.Confermate anche per l’anno 2025 le tariffe del Canone mercatale nella misura stabilità con la manovra di Bilancio 2021/2023Imposta di Soggiorno: a seguito dell’istituzione e regolamentazione (dal 1 ottobre 2023), la previsione di gettito per il triennio 2025/2027 è stimata nella misura annua di 3,6 milioni di euro, sulla scorta delle tariffe deliberate con deliberazione di giunta 640/2023 e del gettito registrato nel corso del corrente esercizio finanziario.Lotta all’evasione: in base alla programmazione della ripartizione Tributi, è possibile stimare un gettito atteso, al netto di sanzioni e interessi, di circa 18 milioni di euro, che potrà essere utilizzato nei limiti delle entrate effettivamente riscosse.Fondo di Solidarietà Comunale: per effetto delle disposizioni contenute nella bozza della Legge di Bilancio 2025 e nella Legge di Bilancio 2024, il Comune di Bari potrà contare su un leggero incremento di tale entrata rispetto alla definitiva assegnazione del 2024, che sarà quantificato con apposito decreto MEF nei primi mesi del 2025La bozza della Legge di Bilancio 2025 prevede un ulteriore concorso dei Comuni al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di complessivi 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni per il 2029.Il riparto sarà effettuato in base a criteri e modalità da definirsi con decreto MEF anche in proporzione agli impegni di spesa corrente di ciascun comune al netto, degli interessi passivi, della spesa per gestione ordinaria del servizio rifiuti e per la spesa per il Welfare come risultanti dal Rendiconto di gestione 2023.La misura del nuovo concorso a carico del Comune di Bari risulta perciò prudenzialmente stimata e recepita nel Bilancio 2025/2027 in misura pari ad 1 milione di euro per l’annualità 2025 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.Indebitamento: anche con la programmazione 2025/2027 l’amministrazione comunale ha ritenuto di non dover ricorre all’accensione di nuovi prestiti a titolo oneroso per il finanziamento dei numerosi interventi presenti nel Programma triennale delle Opere pubbliche.Per cui, al finanziamento dei principali lavori pubblici sul territorio cittadino, si è previsto di ricorrere unicamente con i numerosi trasferimenti da parte di altre pubbliche amministrazioni e con quelle dell’ente, costituite prevalentemente dai proventi delle concessioni edilizie, dai ricavi di alienazione e dalla devoluzione di mutui già concessi in esercizi precedenti e non interamente utilizzati.· La spesa per rimborso delle quota di capitale dei prestiti in ammortamento è la seguente:·previsioni 2025: € 3.095.324,63· previsioni 2026: € 3.195.907,43· previsioni 2027: € 3.287.982,78con una incidenza dell’importo annuale degli interessi passivi rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate di circa il 0,50%, davvero bassa rispetto al limite del 10% fissato dall’art.204 del TUEL.Programma triennale Lavori pubblici 2025/2027: contiene una equa distribuzione di interventi sul territorio cittadino al fine di salvaguardare le esigenze dei cinque Municipi, con la seguente stima dei costi per il triennio:· 2025: € 345.385.075,63· 2026: € 351.783.112,25· 2027: € 83.303.500la cui piena attuazione è correlata per buona parte all’ottenimento e utilizzo di finanziamenti da parte di enti terzi (U.E., Stato, Regione) e in misura residuale all’utilizzo di disponibilità comunali (concessioni edilizie, mutui assunti in anni precedenti e non interamente utilizzati, ricavi di alienazione, ecc.).Focus PNRR e PNC: il Piano nazionale di ripresa e resilienza continua a rappresentare un’occasione unica per il Comune di Bari per realizzare nuove opere pubbliche a sostegno della ripartenza. I tempi ristretti di attuazione impongono un dispiego di risorse umane e materiali senza precedenti per realizzare il corposo parco progetti predisposto con dal Comune di Bari e coerente con la visione delineata nel nuovo programma di mandato 2024/2029.In particolare la partecipazione a molteplici bandi e procedure negoziate attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri competenti ha consentito di beneficiare di numerosi finanziamenti per la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, l’economia circolare, l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale pubblica in coerenza con il programma del mandato del sindaco e gli obietti strategici delineati nel Documento Unico di Programmazione.Programmazione triennale del fabbisogno del personale: il triennio 2025/2027 è programmato con l’intento di assicurare il completo reintegro del personale in quiescenza, assicurando un turn over al 100 per cento, obiettivo che dovrà fare i conti con il definitivo varo della Legge di Bilancio 2025.Il disegno di legge licenziato dal Governo il 23 ottobre, infatti, prevede per il 2025 un tetto di spesa per nuove assunzioni fissato al 75% della spesa dei cessati nel 2024 disponendo, quindi, una riduzione del 25% del turn over.Si attende pertanto il favorevole accoglimento delle proposte di emendamento presentate dall’Anci, tra cui anche quella tesa al totale ripristino delle facoltà assunzionali.In ogni caso, le decisioni di spesa in materia di fabbisogno di personale contenute nel Bilancio 2025/2027 risultano predisposte nell’ottica di totale reintegro del personale cessato e in coerenza con il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio, dei riflessi sulle capacità assunzionali derivanti dai maggiori oneri per rinnovi contrattuali maturati e maturandi, e dei vincoli di spesa pro-tempore vigenti.Le previsioni di spesa per il personale dipendente programmate per il triennio 2025/2027, sono le seguenti:· previsioni anno 2025: 86.245.263,04· previsioni anno 2026: 85.330.511,54· previsioni anno 2027: 84.816.856,30Decentramento amministrativo - Municipi: le decisioni di spesa assunte per il triennio 2025/2027 salvaguardano tutte le dotazioni ordinariamente assegnate in sede di predisposizione dei Bilanci a favore dei cinque Municipi nelle specifiche funzioni decentrante (Istruzione, Sport, Cultura, Welfare, ecc.), senza alcuna riduzione rispetto alle precedenti annualità.Inoltre, per favorire piccole ma importanti lavorazioni sui rispettivi territori, risulta confermata l’assegnazione annua per ciascun Municipio di € 95.000,00 da destinare a interventi di arredo urbano.Di seguito il riparto delle spese correnti 2025/2027 per Missioni di Bilancio ovvero le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti:

Previsioni Competenza 2024 Previsioni Competenza 2025 Previsioni Competenza 2026 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 81.076.350,43 72.265.703,84 69.278.352,08 02 - Giustizia 745.084,31 745.506,33 745.506,33 03 - Ordine pubblico e sicurezza 37.728.699,32 37.176.059,09 37.057.843,97 04 - Istruzione e diritto allo studio 39.081.925,12 30.844.770,96 30.830.088,73 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.349.696,49 5.011.011,10 5.009.652,65 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 3.017.718,08 3.009.322,80 3.000.663,77 07 - Turismo 3.886.218,21 3.835.466,21 3.835.466,21 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 11.630.669,11 11.206.062,79 11.189.935,38 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 90.034.982,32 88.761.702,49 88.729.270,27 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 56.026.965,42 57.600.704,75 57.505.803,57 11 - Soccorso civile 100.000,00 100.000,00 100.000,00 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 199.567.893,08 171.293.004,60 170.880.774,87 14 - Sviluppo economico e competitività 2.586.731,47 2.584.052,37 2.579.099,16 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 34.124.395,44 23.582.025,12 20.309.963,12 20 - Fondi e accantonamenti 56.859.233,01 59.289.403,23 59.888.703,97 Totale Generale 624.591.359,67 569.855.698,71 566.188.977,54