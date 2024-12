Vertenza Dopla Manfredonia: 31 lavoratori si riprendono il lavoro

“Un investimento di partenza di 1,5 milioni di euro – ha detto il presidente Carmelo Rollo- , a cui si aggiunge 1,5milioni da impiegare nel processo produttivo e di formazione. L’operazione è coperta per circa 900 mila euro dall’investitore istituzionale CFI, per 130 mila euro da un primo intervento di Legacoop includente anche il piano di fattibilità industriale, 1,5 milioni di mutuo in corso di istruttoria con la garanzia di Cofidi.it e 330 mila di capitale dei lavoratori grazie all’anticipo della Naspi. E non da ultimo a queste cifre si aggiunge la grande partecipazione popolare che si è messa in moto con crowdfunding che ha superato i 30 mila euro in soli 10 giorni e che speriamo possa continuare a stringere la comunità attorno al progetto tramite questa raccolta di risorse. La soluzione trovata alla crisi di quest’azienda di Manfredonia – ha concluso Rollo – potrebbe diventare un punto di riferimento importante per altre aziende che dovessero trovarsi, speriamo di no, nella stessa situazione. Una operazione che ci consente di ribadire il fatto che tutti possono diventare protagonisti di un cambiamento come è accaduto a questi lavoratori che da domani saranno imprenditori di se stessi”.



Una storia di difesa e riscatto del lavoro in piena armonia con il principio della sostenibilità ambientale in quanto riconverte una produzione di materiale plastico in beni certificati ad impatto ed emissioni zero che sarà possibile grazie anche all’aggiornamento professionale sostenuto da regione Puglia nell’ultima legge di bilancio con uno stanziamento di 250 mila euro. Una svolta green, per 31 lavoratori e altrettante famiglie, impressa nel nome stesso della cooperativa COOPLA GREEN, pronta ad riaprire i cancelli dello stabilimento a fine gennaio.

MANFREDONIA - Vertenza Dopla di Manfredonia, a che punto siamo? “Quello che solo un anno fa sembrava impossibile, oggi è realtà. Stiamo chiudendo la lunga e difficile operazione che prevede l’acquisizione dei macchinari e dello stabilimento che fino al 2022, anno della chiusura, produceva stoviglie monouso in plastica ed ora siamo pronti per produrre in bioplastica. Oltre a riprenderci il lavoro vogliamo riscattare un territorio che vuole lavorare”.È quanto afferma soddisfatto Giovanni Guerra, presidente della cooperativa di lavoratori (Coopla green) che si è formata nel 2023 per acquisire l’ex Dopla di Manfredonia, nel corso della conferenza stampa svoltasi questa mattina nella sede di Legacoop Puglia, dalla quale sono stati accompagnati nell’operazione di workers buyout.