Bari, riconoscimento a Roberto Carparelli da Federfarma Puglia durante il G7 Salute

BARI – In occasione del G7 Salute, in programma dal 29 novembre al 1° dicembre presso il Villaggio della Salute in Piazza Libertà a Bari, Federfarma Puglia celebrerà il ruolo della farmacia di comunità e l'impegno dei professionisti del settore nella promozione della salute pubblica.





Domenica 1° dicembre, alle ore 11:30, durante un workshop gestito da Federfarma, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento. Tra i destinatari, il dott. Roberto Carparelli, che sarà premiato per il contributo significativo offerto nell’erogazione di servizi al cittadino e nel consolidamento del ruolo centrale della farmacia all'interno delle comunità.





L’evento vedrà la partecipazione del presidente nazionale Federfarma, dott. Marco Cossolo, e rappresenterà un momento di confronto sullo sviluppo e sull’innovazione delle farmacie come hub di servizi sanitari sul territorio.





Il riconoscimento al dott. Carparelli è un tributo alla sua dedizione e professionalità, che lo hanno reso un punto di riferimento per i cittadini, valorizzando la farmacia come luogo di assistenza, prevenzione e consulenza sanitaria.





L’invito rivolto al dott. Carparelli è stato firmato dal presidente regionale, dott. Vito Michele Domenico Novielli, e dal segretario, dott. Michele Pellegrini Calace, a testimonianza della stima e del rispetto dell’intera organizzazione per il suo operato.





Federfarma Puglia conferma così il suo impegno nel riconoscere e sostenere il lavoro dei farmacisti, figure chiave per il benessere collettivo, specialmente in un contesto di continua evoluzione sanitaria.





Per maggiori informazioni sull'evento e sui dettagli del workshop:

Federfarma Puglia – Corso Alcide De Gasperi 292, Bari

Email: puglia@federfarma.net