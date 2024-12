Raffaele Costantini, lo scrittore pugliese nelle librerie con il nuovo romanzo 'Magma'

Raffaele Costantini torna nelle librerie con un nuovo romanzo "Magma" (Ed. I libri di Icaro). “Magma” di Raffaele Costantini è un romanzo intriso di correnti emotive profonde, ambientato nel Sud Italia e pubblicato da I Libri di Icaro. Al centro della storia si trova un ricco background letterario, intrecciato alle radici meridionali dell’autore, che regala una narrazione al contempo poetica e intensamente incisiva. Costantini scava nella psiche dei personaggi, offrendo uno specchio delle trasformazioni sociali e personali che definiscono la condizione umana.

Ambientato negli anni ’80, “Magma” trasporta i lettori in un’afosa atmosfera del Sud Italia, dipingendo un vivido quadro di adolescenza, complessità familiari e dinamiche sociali sotterranee. La trama si radica nelle storie personali e nei traumi dei protagonisti, in particolare due fratelli alle prese con un ambiente tumultuoso e un padre violento. La prosa di Costantini, elegante e poetica, cattura con maestria le eruzioni psicologiche ed emotive, riflettendo il tumulto geologico del territorio. Il piccolo villaggio che fa da sfondo funge da crogiolo perfetto per le crisi identitarie e di formazione, modellate da conflitti interni ed esterni.

“Magma” è una profonda riflessione sul potere del luogo e del passato, offrendo una lettura avvincente per chi è affascinato dall’intersezione tra storia personale e legami familiari.

Sinossi

Raffaele Costantini, nato nel 1974 a San Pietro Vernotico, è uno scrittore e insegnante di yoga. È conosciuto per il suo stile di scrittura che unisce lirismo e profondità, esplorando temi di infanzia, adolescenza e le sfide umane attraverso una lente poetica e onirica. Ha debuttato nella narrativa con “Otto Minuti” nel 2014, un romanzo che immagina la fine del mondo dalla periferia del Sud Italia. Successivamente, ha pubblicato “Il bacio del figlio” nel 2021, un racconto di infanzia e adolescenza attraverso il filtro della poesia e del sogno. Con questo nuovo romanzo Raffaele Costantini vuole emozionare e fare riflettere. Un libro che saprà farsi strada nel panorama degli scrittori emergenti pugliesi.