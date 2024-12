Bari, un sogno che si avvera: Andrea, paziente di 6 anni, esaudito il desiderio di un giro in Lamborghini

BARI - Una promessa mantenuta ha regalato un momento di gioia e speranza ad Andrea, un bambino di 6 anni in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Andrea, che sta affrontando un delicato percorso di cura con radioterapia per combattere un tumore, ha dimostrato grande coraggio e pazienza durante tutte le sedute.

Il supporto terapeutico e una promessa speciale

Per i piccoli pazienti come Andrea, la radioterapia richiede un posizionamento estremamente preciso, reso possibile grazie a maschere termoplastiche di immobilizzazione. Anche se la procedura è indolore, per i bambini rimanere fermi sotto l’acceleratore lineare rappresenta una sfida difficile.

Consapevoli di ciò, i radiologi dell'unità operativa diretta dal dottor Michele Piombino hanno voluto offrire un incentivo speciale: hanno promesso ad Andrea che, se fosse stato paziente e collaborativo per tutto il percorso, avrebbero realizzato il suo desiderio di fare un giro in Lamborghini.

Una sorpresa indimenticabile

Il giorno prima dell'ultima seduta, Andrea ha trovato una spettacolare Lamborghini Huracán ad attenderlo sotto il padiglione del reparto di oncoematologia, diretto dal dottor Nicola Santoro. L'auto è stata messa a disposizione da un privato che, preferendo restare anonimo, non ha esitato a rispondere alla richiesta dell’associazione Apleti.

La scena è stata un momento di commozione e felicità per Andrea e la sua famiglia, oltre che per il personale sanitario e i volontari coinvolti.

L'impegno di Apleti

Fondata decenni fa da genitori di bambini oncologici, l’associazione Apleti, oggi presieduta da Gaetano Ciavarella, continua a sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie durante il difficile percorso di cura, cercando di rendere l’esperienza meno gravosa attraverso iniziative come questa.