Andria, Di Bari: 'Dopo la mia nota il Comune ha approvato la delibera per l’inserimento nell’elenco regionale dei Comuni ad ‘economia prevalentemente turistica e città d’arte''

BARI - “Essere inseriti nell’elenco regionale dei Comuni ad ‘economia prevalentemente turistica e città d’arte’ è un passaggio fondamentale per il futuro della città di Andria. Questo riconoscimento non è solo simbolico, ma una vera opportunità per valorizzare il nostro patrimonio, attrarre turisti e accedere a finanziamenti dedicati. Sono orgogliosa che dopo la mia nota agli uffici, il Comune di Andria abbia approvato la delibera per avviare l’iter e sono in costante contatto con il dirigente del settore turismo, Patrizio Giannone, per monitorare i progressi. Ora spetta agli uffici regionali valutare la richiesta, ma il primo passo è stato compiuto”. Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari.“Andria - continua Di Bari - ha tutte le carte in regola per essere una città d’arte: Castel del Monte è già patrimonio dell’UNESCO, abbiamo festival culturali e complessi monumentali come quello della chiesa di Santa Croce, la Cattedrale, il Museo Diocesano. La nostra storia, cultura e tradizioni meritano questo riconoscimento. È un’opportunità per investire nel nostro futuro, creando sviluppo, occupazione e una nuova immagine per la città”.