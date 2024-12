Barletta, emozioni e applausi per il concerto natalizio di Francesco Greco

Il Concerto di Natale è sempre un appuntamento speciale, ma quello di quest’anno dal titolo “Il Concerto del Cuore” – organizzato da Centro Studi Barletta in Rosa APS e patrocinato dal comune di Barletta- è stato la migliore colonna sonora per le Festività che la città di Eraclio potesse offrire.Pioggia di applausi per la straordinaria esibizione dell’eclettico violinista tarantino Francesco Greco che nella serata di domenica primo dicembre ha richiamato e avvinto, per il terzo anno consecutivo, il prestigioso pubblico nel gremito Auditorium Sala Comunità Sant’Antonio.Un performance intesa, avvolgente e appassionata, la Sua, che si è condensata in un inno alla gioia e ai potenti richiami dello spirito Natalizio. Un tripudio avvolgente di bellezza, bravura, suggestioni, tessuto dall’impeccabile esibizione di Francesco Greco e dalla potente e avvincente alchimia artistica con il Maestro Antonello De Bartolomeo. Inebrianti e strepitose le magistrali interpretazioni del Duo artistico pugliese che a suon di virtuosismi hanno emozionato il pubblico fino all’ultima nota in un crescendo di entusiasmo, applausi e standing ovation.Vibrante e vertiginoso il cuore del concerto, tessuto attorno a una selezione delle più belle composizioni di un repertorio inedito che porta la firma del Maestro Francesco Greco: da Nuovo cinema Paradiso e Per un pugno di dollari di Ennio Morricone, all’esibizione di alcuni tra i più famosi brani Jazz dei primi del ‘900, passando per un commovente e atteso omaggio a Domenico Modugno, per continuare a incantare la platea “a passo” di valzer e di tango argentino fino ad arrivare a scaldare il cuore dei presenti sulle note delle armoniose e più suggestive melodie natalizie.Francesco Greco, un violino che parla al pubblico e racconta il presente attraverso un passato che non c’è più ma che si riappropria del suo immortale valore attraverso la bellezza e la magia della musica capace di andare oltre le parole.“Un progetto concertistico di mia invenzione, quello che sto proponendo nelle date del mio Tour dal titolo “Colonne sonore l’antologia da Morricone a Zimmer”- afferma il Maestro Greco- basato sul violino, per farne comprendere la sua versatilità e capacità di adattarsi a qualsivoglia genere musicale. Proporre alcuni celebri brani- prosegue- diventati dei motivi immortali parte di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema internazionale, arrangiate da me in una insolita chiave tra virtuosismi e romanticismo, è stata una sfida che ho vinto insieme ai miei collaboratori. Dal punto di vista dell’ esecuzione - precisa - questo Live è molto complesso perchè intraprendo percorsi musicali difficili e complicati, utili per una resa emozionante di un progetto unico al mondo per difficoltà e bellezza con la mission di valorizzare la musica eseguita con strumenti classici ma presentata con gusto moderno e attuale”.La profondità delle emozioni dopo il sipario sull’esilarante spettacolo offerto dai due Maestri, descritte nelle parole della Professoressa Mariagrazia Vitobello che con l’eleganza che da sempre le appartiene è stata conduttrice di eccezione dell’evento: “Una serata magica, un evento insolito dalla straordinaria bellezza; ospitare a Barletta i maestri Francesco Greco e Antonello De Bartolomeo nella meravigliosa cornice dell’Auditorium Sala Comunità Sant’Antonio a Barletta è sempre motivo di orgoglio e immensa emozione. Un duo dalle incredibili doti musicali – prosegue- capace di creare alchimie inedite in un incontro intimo tra l’anima degli artisti e quella del pubblico, di dare vita a momenti unici in cui la musica si fonde alle emozioni e diventa poesia. Grazie alla maestria e all’eccellenza dei due Maestri – conclude- abbiamo raccontato il Natale in musica con il linguaggio del cuore e dei suoni per lasciare impresso nella memoria di chi ha avuto piacere nel partecipare un ricordo toccante e indimenticabile”.É stato un Concerto di Natale di “vetta” che porteremo nel cuore, così lo ha definito l’Assessore allo Sport del comune di Barletta, Marcello Degennaro che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.La serata si è conclusa festosamente con l’immancabile richiesta ai Maestri di un paio di Bis e gli auguri natalizi di tutte le quattordici socie del Centro Studi Barletta in Rosa- APS.Per seguire l’Ensemble o per partecipare agli eventi del violinista Francesco Greco è possibile consultare il sito www.francescogreco.org