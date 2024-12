Foggia, 'Il miele Volìo' al gusto dell’inclusione sociale si racconta da 'centonove/novantasei'

FOGGIA - Un miele al gusto dell’inclusione sociale e lavorativa, che coinvolge attivamente in tutto il processo di produzione persone in condizioni di fragilità o affette da problematiche psicosociali e/o psichiatriche. Come gli ospiti della Casa per la vita Brecciolosa di San Marco la Catola, la struttura residenziale socio-sanitaria gestita dalla cooperativa sociale Sicura srl, Sarà “Il miele Volìo” e le storie di chi è impegnato a produrlo, controllare l’apiario, invasettarlo, etichettare i vasetti, al centro dell’ultimo appuntamento dei “Venerdì in Bottega”, una serie di eventi che in queste settimane hanno messo insieme storie, gusti, attività manuali per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto.L’iniziativa si svolgerà venerdì 6 dicembre 2024 a Foggia, a partire dalle ore 18.30, negli spazi di “centonove/novantasei”, la bottega di piazza Cavour n. 3 che vende prodotti liberati dalle mafie, etici e solidali, al sapore dolce dell’inclusione. Come il miele Volìo, che coinvolge gli ospiti di Casa per la Vita Brecciolosa, la struttura che accoglie, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psico-sociali e psichiatriche uscite dal circuito psichiatrico riabilitativo-residenziale, prive di validi riferimenti familiari o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento socio-lavorativo.