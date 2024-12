Barletta scossa da una denuncia di violenza sessuale: indagini in corso

BARLETTA – Un fatto gravissimo ha scosso la comunità di Barletta. Una ragazza di 16 anni ha denunciato alle forze dell'ordine di aver subito una violenza sessuale la scorsa notte all'interno di un locale del centro cittadino.

La denuncia

Secondo quanto emerso, la giovane avrebbe cenato nel locale in compagnia del suo aggressore, per poi subire l'atto violento all'interno del bagno. Le forze dell'ordine, allertate dalla vittima, si sono subito attivate per avviare le indagini.