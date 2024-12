Tragedia a Marsa Alam: spunta un video amatoriale del salvataggio

Un video amatoriale registrato con uno smartphone ha immortalato il drammatico salvataggio di Peppino Fappani, 69enne della provincia di Cremona, intervenuto per soccorrere il connazionale Gianluca Di Gioia, 48enne romano residente in Francia, durante un attacco di squali. L'episodio si è consumato domenica 29 dicembre, a circa 50 metri dalla riva nella zona di balneazione a nord di Marsa Alam, in Egitto, trasformando una vacanza di fine anno in una tragedia.

La dinamica dell'attacco

Fappani ha tentato eroicamente di salvare Di Gioia dalla furia degli squali, ma è stato anch’egli aggredito. Nel video si vede il disperato intervento dei soccorritori, che colpiscono lo squalo con un mezzomarinaro di metallo fino a liberare il 69enne dalle sue fauci. Di Gioia, purtroppo, è morto sul colpo, mentre Fappani è stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Port Ghalib, a circa 50 chilometri da Marsa Alam.

Il corpo senza vita di Di Gioia è stato trasportato nello stesso ospedale, dove si è proceduto con gli accertamenti del caso.

Misure di sicurezza

Le autorità locali hanno immediatamente adottato misure di precauzione, vietando il nuoto fuori dai moli e chiudendo le aree balneabili per due giorni a partire da lunedì. Queste decisioni rientrano in un quadro di sicurezza già rafforzato nella regione, che includeva restrizioni precedenti per limitare il rischio di incontri con squali.

Attacchi di squali nel Mar Rosso: un fenomeno raro ma non nuovo

Gli attacchi di squali nel Mar Rosso sono rari ma non senza precedenti. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha ricordato alcuni episodi analoghi negli ultimi anni. Nel luglio 2022, due donne furono uccise da squali; nel 2018 un turista ceco perse la vita in circostanze simili, mentre nel 2015 un attacco coinvolse un turista tedesco. Ancora più indietro, nel 2010, nei pressi di Sharm el-Sheikh, un altro attacco causò la morte di un tedesco e il ferimento di quattro turisti.

L'episodio più recente risale a giugno 2023, quando uno squalo tigre uccise un cittadino russo a Hurghada, un'altra località sul Mar Rosso.

Un mare di bellezze e pericoli

Il Mar Rosso, noto per la sua straordinaria biodiversità e la barriera corallina, attira ogni anno migliaia di turisti, ma il crescente numero di incidenti sottolinea la necessità di ulteriori misure di prevenzione e consapevolezza.

L’episodio di Marsa Alam, con la morte di Gianluca Di Gioia e il grave ferimento di Peppino Fappani, rimarrà impresso come un tragico promemoria dei rischi che, seppur rari, accompagnano la bellezza incontaminata di queste acque.