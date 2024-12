Barletta, un Natale speciale con un cuore d'oro: la Fondazione Tatò Paride per l’Italia e i ragazzi di Work Aut per un futuro più inclusivo

BARLETTA - Il Natale è una festa magica, un momento per condividere gioia e speranza. Quest'anno, a Barletta, le festività si colorano di solidarietà grazie all'iniziativa "Letterine di Natale Solidali", promossa dalla Fondazione Tatò Paride per l’Italia e realizzata in collaborazione con la Cooperativa sociale Work-Aut Lavoro & Autismo, che si occupa di inclusione e inserimento lavorativo dei ragazzi autistici, e Coop Master Coop Alleanza 3.0.Venerdì 13 dicembre, dalle ore 18:00 alle 19:00, sotto l'albero di Natale allestito in Corso Vittorio Emanuele II (vicino al Colosso) da Tatò Paride Spa, tutti i bambini saranno invitati a imbucare la loro letterina per Babbo Natale. Ma questa non sarà una letterina qualsiasi: all'interno, i bambini potranno esprimere un desiderio, una speranza o un messaggio per un mondo migliore che sia di carattere ambientale, sociale o solidaristico.Ogni letterina, scritta in forma anonima, sarà sigillata e numerata dai ragazzi speciali di Work Aut, che la depositeranno nella cassetta della posta di Babbo Natale, dando ad ogni bambino il loro numero progressivo. Una giuria composta proprio da questi ragazzi “speciali”, simbolo di inclusione e talento, selezionerà le 10 letterine più belle.Mercoledì 18 dicembre, dalle ore 18:00 alle 19:00, presso il supermercato Coop di via Sant'Antonio a Barletta (BT), i bambini che hanno partecipato all'iniziativa, accompagnati dalle loro famiglie, saranno invitati a scoprire i nomi dei vincitori. I 10 fortunati, selezionati dalla giuria dei ragazzi di Work Aut, riceveranno in regalo dei fantastici giochi di società, offerti dalla Fondazione Tatò Paride, per favorire l'inclusione e la socializzazione. Per tutti i bambini, poi, palloncini colorati in segno di festa e di ringraziamento.Con questa iniziativa, La Fondazione Tatò Paride per l’Italia, la Cooperativa sociale Work-Aut Lavoro & Autismo e Coop Master Coop Alleanza 3.0 vogliono sottolineare l'importanza dell'inclusione sociale e valorizzare l’impegno dei ragazzi autistici - questa volta nel ruolo di “integerrimi giurati” - che presso i supermercati Coop Master Coop Alleanza 3.0 di Tatò Paride già da tempo svolgono un ruolo fondamentale, dimostrando le loro capacità e competenze, con un regolare contratto di lavoro di prestazione occasionale.La Fondazione Tatò Paride per l’Italia non è nuova a iniziative di sostegno e solidarietà. Con l'intento di offrire opportunità concrete a chi si trova in condizioni di fragilità, bisogno o sofferenza, utilizzando risorse ed esperienze, e sostenendo idee, progetti ed iniziative sociali. Costituita nel 2020, in pieno lockdown, la fondazione è nata dalla convinzione di tutta la famiglia Tatò, del capostipite Bartolo, amministratore unico, assieme alla moglie Maria e ai figli Paride, Domenico e Francesca, che da quasi 50 anni guida l’azienda Tatò Paride spa, operante nella grande distribuzione organizzata e Master Franchising di Coop Alleanza 3.0, per la quale gestisce l'insegna e la commercializzazione dei prodotti Coop in Puglia e Basilicata con una rete composta da oltre 160 punti vendita tra diretti ed affiliati. La Tatò opera, inoltre, sempre in Puglia e Basilicata, con l’insegna di proprietà Alter Supermercati e gestisce 6 Cash & Carry ad insegna ItalyCash.