Birra Peroni: feste all’insegna del centenario a Bari

BARI - Si chiudono i festeggiamenti di Birra Peroni per i suoi 100 anni di attività produttiva a Bari, iniziata nel 1924 presso lo stabilimento di Via Capurso e successivamente trasferita nell’attuale sito di Via Bitritto.Dopo averla presentata in anteprima alle istituzioni locali, alle proprie persone e ai suoi partner durante l’evento dello scorso ottobre, l’azienda porta in centro città “Da 100 anni a Bari, se ci unisce è Peroni”, la mostra realizzata con il patrocinio della Città di Bari che ripercorre un viaggio lungo un secolo, tra passato, presente e futuro.Curata da Daniela Brignone – Responsabile dell’Archivio Storico e Museo Birra Peroni – il progetto mette in parallelo la storia dell’azienda con la storia della città in un racconto fotografico e testuale che mostra il solido connubio esistente tra Bari e Birra Peroni.La mostra sarà disponibile dall’11 dicembre all’11 gennaio in Via Argiro - dal civico 118 al 124 - nel tratto compreso tra Via Principe Amedeo e Via Dante Alighieri.“Un po’ come succede sfogliando un album di famiglia, ripercorrere insieme a tutta la città questo secolo vissuto fianco a fianco ci sembrava il modo migliore per chiudere questo centenario, così da celebrare quello che è stato ma soprattutto quello che sarà” - racconta Enrico Galasso, Presidente e Amministratore Delegato Birra Peroni - “A nome di tutta l’azienda ci tengo a ringraziare il Comune per il patrocinio e per averci supportato nella realizzazione di questo progetto. È stato per noi un onore in questi 100 anni lavorare con tutta la comunità locale allo sviluppo del tessuto economico e culturale di Bari e questo è il nostro modo per ringraziare tutte le baresi e tutti i baresi, festeggiare insieme quest’anno indimenticabile e continuare a guardare al futuro per costruire nuove connessioni di valore”.“Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento a Birra Peroni per il continuo impegno che l’azienda sta dedicando alla nostra città. Come per questa mostra che racconta la storia della birra più amata al mondo ma anche di Bari. Il legame tra i baresi e Birra Peroni è indissolubile: è un legame che si è forgiato nel tempo, attraverso momenti di convivialità che hanno unito generazioni ed è ormai un simbolo identitario della nostra comunità. Siamo entusiasti dell’opportunità di continuare a collaborare con Birra Peroni per realizzare tanti progetti insieme, come per molte luminarie che illuminano il Natale di alcune vie cittadine, ma soprattutto progetti che siano di continua crescita per la città” - ha dichiarato Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari.Oltre alla mostra, Birra Peroni ha anche partecipato con un contributo alle installazioni e agli addobbi che nel corso delle prossime settimane illumineranno Bari valorizzandone le bellezze, come ulteriore omaggio alla città nel periodo delle feste del centenario.