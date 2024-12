Blitz congiunto di Nas e Asl Brindisi in un ristorante: sequestrati 160 kg di alimenti

BRINDISI - Nella serata di venerdì 6 dicembre, un’operazione congiunta tra il personale del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (Siav B) della Asl Brindisi e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) dei Carabinieri di Taranto ha portato al sequestro di 160 kg di alimenti in un ristorante della provincia di Brindisi.

Irregolarità nei requisiti igienico-sanitari

L’ispezione, mirata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e della tracciabilità degli alimenti, ha evidenziato gravi carenze. Tra i prodotti sequestrati figurano prodotti ittici, carne e altri preparati gastronomici privi della documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità, un requisito fondamentale per la sicurezza alimentare.

Controlli anche su una struttura ricettiva

Nel corso dell’operazione è stata ispezionata anche una struttura turistica ricettiva, per la quale sono in corso accertamenti da parte del Nas, relativi alla correttezza dell’iter autorizzativo per l’esercizio dell’attività.

Dichiarazioni ufficiali

Il dottor Adriano Rotunno, direttore del Siav B, ha sottolineato l’importanza di questi interventi:

“La proficua collaborazione con il reparto Carabinieri del Nas di Taranto consente un puntuale controllo volto ad accertare che le attività commerciali vengano svolte secondo i criteri di legalità, nella massima tutela della salute del consumatore. Con questo spirito proseguiremo e rafforzeremo i controlli in vista delle prossime festività natalizie”.

Tutela della salute pubblica

L’operazione rientra in un più ampio piano di verifiche che si intensificherà nel periodo natalizio, periodo critico per il consumo di alimenti di vario genere. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative da parte degli esercizi di ristorazione e delle strutture turistiche.