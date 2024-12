Palo del Colle, Eliconia Duo rende omaggio a Puccini il 12 dicembre alla Biblioteca Giuliani

PALO DEL COLLE - Il prossimo 12 dicembre la Biblioteca G.M. Giuliani di Palo del Colle risuonerà delle melodie di uno dei più grandi composi italiani. In una serata dedicata all'opera di Giacomo Puccini, l'Eliconia Duo dialogherà con Alessandra Savino, giornalista e presidente di Asteria Space, intervallando momenti di dibattito a performance musicali.Il duo Eliconia, composto dalla pianista Gilda Panico e dal soprano Irina Gorbatenko, renderà omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte. Per l'occasione saranno eseguite le arie più famose delle protagoniste pucciniane, che offriranno spunto per una riflessione sul ruolo della donna nel mondo dell'Opera lirica. L’evento è organizzato da Asteria Space in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Palo del Colle."Eliconia", fiore simbolo dell'arte e nome con cui venivano identificate le Muse per il monte Elicona in cui vivevano. È questo il nome del duo formato da Irina Gorbatenko (soprano) e Gilda Panico (pianoforte) nato nel 2023. Le due musiciste si sono conosciute nel 2021 in occasione dei "Concerti di Santa Cecilia" del conservatorio N. Piccinni di Bari e hanno collaborato nel corso degli anni in altri concerti e esibizioni. Da qui la voglia di continuare a farlo fondando un duo con un repertorio che spazia dall'opera lirica alla musica vocale da camera, con programmi dedicati anche alle compositrici, alla musica sacra, alle canzoni classiche napoletane e natalizie.Gilda Panico inizia lo studio della musica, in particolare del pianoforte, all'età di cinque anni sotto la guida di Angelica Buompastore. Continua i suoi studi e nel 2014 si diploma con il massimo dei voti in “Pianoforte Principale” presso il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera sotto la guida del M° Alessandro Deljavan. Nel 2017, seguita dal M° Carlo De Ceglie, consegue il Diploma di II Livello in “Pianoforte ad indirizzo solistico” con votazione 110/110 e nel 2022 ottiene il Diploma di II Livello in “Maestro collaboratore al pianoforte” con votazione 110 e lode/110, guidata dal M° Stefano Fantini. Numerosi i corsi di perfezionamento a cui ha partecipato durante il percorso di studi, sia di pianoforte che di musica da camera, tra cui il master di Musica da camera con pianoforte alla "Milano Music Masterschool" nel 2012 con i docenti A. Deljavan e D. Cammarano e i corsi di pianoforte presso l'Accademia Musicale Pescarese nel 2012 e nel 2017. Nel 2017 partecipa, posizionandosi al terzo posto, al concorso “Nuova coppa pianisti” di Osimo. Nell'A.A. 2017/2018 viene selezionata per partecipare al corso annuale di “Musica contemporanea per pianoforte” presso l'Accademia di Musica di Pinerolo (TO) con il M° Emanuele Arciuli. Si è esibita molte volte in concerto, sia come solista che in gruppi da camera e orchestrali.Irina Gorbatenko è un soprano russo. Nasce a Mosca, inizia gli studi pianistici all’età di 6 anni presso la Scuola d’Arte Statale №14 di Mosca conseguendo al termine del percorso, della durata di 7 anni, il diploma. Dopo aver concluso il corso, si dedica allo studio del canto nella stessa istituzione. Diplomata in Arte Vocale con il titolo di “Attore, cantante, insegnante” (Diploma di istruzione media professionale con lode) e con il titolo di “Cantante d’orchestra e da camera, insegnante (canto accademico)” (Diploma di laurea di primo grado con lode) presso “Istituto Statale di Musica di Mosca A. G. Schnittke” (Russia). Irina Gorbatenko ottiene una laurea di primo grado di canto con Lode con una tesi dal titolo “Immagine di Cio-Cio-San nell’omonima opera di Giacomo Puccini”. Nel 2023 ottiene una laurea di secondo livello in “Canto ad indirizzo lirico-operistico” presso il Conservatorio di Musica di Bari, riportando la votazione conclusiva di 110 su 110 con Lode e Menzione, sotto la guida del Maestro Domenico Colaianni, completando, con il massimo dei voti, tutti gli esami previsti nel piano di studi. Ha completato il percorso formativo 24 CFA, con le seguenti discipline: CODD/04 Pedagogia musicale, CODD/05 Psicologia musicale, CODD/06 Metodologia d’indagine storico musicale, CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale. Dal 2022 a tutt’oggi frequenta, presso il Conservatorio di Musica di Bari, il Biennio di Musica Vocale da Camera, sotto la guida del Maestro Serafina Allegretta. Appena intrapreso lo studio del canto ha vinto diversi concorsi nazionali e internazionali tenutesi in diverse città russe e all’estero.L'ingresso all'evento è libero fino ad esaurimento posti. Info al numero 377 3872180 (anche whastapp) o via mail scrivendo a info@asteriaspace.it