Brindisi, in via di definizione la vertenza collettiva SIR

Concluso positivamente l’ulteriore incontro tenutosi lunedì 30 dicembre 2024 presso la sede ARPAL Puglia - Brindisi





BRINDISI – Nella mattinata di lunedì 30 dicembre 2024 alle ore 10:00, presso la sede della Regione Puglia in Brindisi, si è tenuto l’incontro convocato da Arpal Puglia Ambito di Brindisi in data 23.12.2024, riferito alla vertenza collettiva inerente i lavoratori della SIR spa, azienda che si occupa, tra l’altro, di servizi industriali e ambientali e che fa parte dell’indotto della Centrale Federico II a supporto di Enel Brindisi quale committente.





Il predetto incontro ha visto la partecipazione di ARPAL Puglia, Comitato SEPAC (Sistema economico produttivo e delle aree di crisi) della Regione Puglia, Confindustria Brindisi, rappresentanti aziendali di SIR e Organizzazioni Sindacali.





La riunione è stata presieduta dal dr. Luigi Mazzei, Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego degli Ambiti di Lecce-Brindisi-Taranto, affiancato dal dr Teodoro Passante, responsabile Unico P.O. Elevata Qualificazione Ambito Territoriale di Brindisi e dal dr. Michele Coviello responsabile Unico P.O. Elevata Qualificazione Ambiti Territoriali di Lecce e Taranto.





Con riferimento al Verbale di accordo sottoscritto in data odierna, le parti hanno concordato quanto segue:

1- A fronte della proroga e rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione, prevista dalla recente Legge di Bilancio 2025 approvata in Parlamento, viene differito il termine della data di cessazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente SIR già intimati dal 31.12.2024 al 18.07.2025 (ultimo giorno in forza).

2- L’azienda SIR avanzerá richiesta di proroga GICS per cessazione in atto, per tutti i lavoratori in forza, al competente Ministero del Lavoro sino al completamento dei 12 mesi previsti dalla norma che hanno avuto decorrenza 19.07.2024.

3- La Regione Puglia, per il tramite del Comitato Monitoraggio SEPAC, si impegna a attivare specifici percorsi di politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori in trattamento di integrazione salariale, finalizzati alla loro riqualificazione e formazione professionale in vista della loro ricollocazione. I dettagli di detti percorsi saranno illustrati in sede Ministeriale in occasione della sottoscrizione dell’accordo ex art.44 del D.L 109/2018.

4- Le parti hanno, inoltre, convenuto di incontrarsi nuovamente il giorno 03.01.2025 alle ore 10:00, senza ulteriore comunicazione presso ARPAL Puglia, sede di Brindisi- Palazzo Regione, per approfondire i termini e le modalità di gestione della CIGS in favore dei lavoratori SIR interessati.





ARPAL Puglia si impegnerà, come sempre, a monitorare l’evoluzione della questione, favorendo il rispetto e la tutela dei lavoratori coinvolti nella vertenza, così come da suoi fini istituzionali. Il tavolo rimarca il ruolo fondamentale dell’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro all’interno delle dinamiche legate alle vertenze collettive e all’importanza del costante confronto con gli attori coinvolti.