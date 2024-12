Bilancio di previsione 2025/2027, un risultato storico per Oria

ORIA (BR) - Per la prima volta nella storia recente della nostra città, il Comune di Oria approva il bilancio di previsione nei termini previsti dalla legge. Questo risultato rappresenta un primato importante, non solo per il rispetto delle scadenze, ma soprattutto per garantire la continuità dell’azione amministrativa e prevenire periodi di rallentamento che rischierebbero di penalizzare la comunità. - Per la prima volta nella storia recente della nostra città, il Comune di Oria approva il bilancio di previsione nei termini previsti dalla legge. Questo risultato rappresenta un primato importante, non solo per il rispetto delle scadenze, ma soprattutto per garantire la continuità dell’azione amministrativa e prevenire periodi di rallentamento che rischierebbero di penalizzare la comunità.





Un bilancio che guarda al futuro con progettualità e concretezza, mettendo al centro lo sviluppo, la modernità e il benessere dei cittadini. Ecco alcune delle principali misure approvate:





1. ZTL nel centro storico

È prevista l’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico, un provvedimento atteso da tempo per alleggerire il traffico veicolare, tutelare il nostro patrimonio architettonico e migliorare la vivibilità. La ZTL terrà conto delle esigenze dei residenti e delle attività economiche, garantendo un equilibrio tra sostenibilità e funzionalità.





2. Cultura e promozione del territorio

La nostra amministrazione punta con decisione sulla cultura come volano per lo sviluppo turistico ed economico. Due infrastrutture culturali strategiche vedranno finalmente la luce:





Sito archeologico di Montepapalucio: completamento e piena fruizione del progetto di 1 milione di euro intercettato, arricchendo l’offerta culturale cittadina.





Biblioteca Innovativa di comunità: completato il progetto da 1 milione presso parco Montalbano intercettato dall'ultima amministrazione Ferretti e inspiegabilmente tenuto fermo per 5 anni, daremo seguito a un'innovazione nella gestione grazie alla collaborazione con il terzo settore e privati, per rispondere alle esigenze dei giovani e della comunità.





Inoltre, saranno organizzati eventi di alto livello per promuovere il nostro territorio e valorizzare le sue ricchezze.





3. Nuove strutture per i servizi sociali

Saranno attivati un micronido e un centro socio-educativo per minori, strutture fondamentali per colmare un vuoto nell’offerta di servizi alle famiglie. Questi interventi, localizzati in Vico Pistoia, rappresentano un esempio di buona amministrazione, capace di recuperare strutture sottoutilizzate del passato.





4. Manutenzione delle strade rurali

Grazie a un finanziamento regionale di 1 milione di euro, saranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria sulle arterie periferiche, troppo spesso trascurate. Un investimento che guarda alle esigenze delle nostre aree rurali, migliorandone la viabilità.





5. Digitalizzazione e innovazione

Sportello Unico Edilizia "Digitale": con un investimento di 250.000 euro finanziati dalla Regione, rivoluzioneremo il rapporto tra uffici, cittadini e tecnici, semplificando e velocizzando i processi burocratici.





Infrastrutture Digitali Comunali: la nostra amministrazione punta a modernizzare l’intera infrastruttura digitale per offrire connessioni di alta qualità, fondamentali per attrarre investimenti e migliorare la qualità della vita.





6. Sostegno allo sport

Proseguiremo nel rafforzare il progetto "Oria SportCity", con particolare attenzione all’inclusione di giovani diversamente abili e alla promozione di stili di vita sani. Inoltre, continuiamo a monitorare e investire nel completamento del campo sportivo, nonostante le difficoltà derivanti da scelte passate che hanno gravato sulle finanze comunali.





7. Nessun aumento di tasse

Ribadiamo con orgoglio che non ci saranno aumenti delle tasse comunali o dei costi dei servizi pubblici. Al contempo, introduciamo tariffe agevolate per l’utilizzo delle strutture sportive, garantendo un giusto equilibrio tra accessibilità e sostenibilità gestionale.





8. Impegno per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Per troppo tempo la città ha atteso interventi importanti sul tema per potersi definire davvero una città accogliente e inclusiva. Dal 2025 il 15% incassati dagli oneri di urbanizzazione saranno destinati a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.





Un'amministrazione competente e lungimirante

"Molti di questi interventi sono possibili grazie alla capacità di questa amministrazione di intercettare finanziamenti regionali e nazionali. Realizzare opere e servizi senza gravare sulle tasche dei cittadini oritani è motivo di grande orgoglio, dimostrando competenza e prontezza nell’affrontare le sfide amministrative" ha dichiarato il vicesindaco e assessore al bilancio, dott. Michele Locorotondo.





Un appello alla Politica costruttiva

L’approvazione di questo bilancio ha evidenziato, ancora una volta, le difficoltà di un’opposizione incapace di svolgere un ruolo costruttivo. Seppur riconosciamo, nonostante il voto contrario, la serietà dell’intervento del consigliere Metrangolo, non possiamo ignorare la confusione e la mancanza di coerenza espressa dal consigliere Panzetta, che ha dimostrato di agire più per polemica che per il bene della città.

L’amministrazione resta fiduciosa che la politica oritana possa emanciparsi da logiche di tifoseria e divisioni, mettendo al centro l’interesse della comunità. Il nostro impegno è e sarà sempre rivolto a migliorare Oria, rendendola più moderna, inclusiva e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Oria guarda al futuro. Oria cresce. Possiamo dimostrare di volerlo tutti insieme o restare legati a un sistema fatto di tifoserie avversarie che non guardano al bene della città.

Noi continuiamo a lavorare con impegno, competenza e dedizione lasciando che siano i cittadini a giudicare i fatti reali e concreti.