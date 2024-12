Brindisi, Nuovo Teatro Verdi: rinviato lo spettacolo 'Quel che provo dir non so'

- Lo spettacolo "Quel che provo dir non so", inserito nella stagione 2024-25 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, con protagonista Pierpaolo Spollon e inizialmente previsto per domenica 8 dicembre 2024, è stato rinviato a martedì 21 gennaio 2025, con sipario alle ore 20.30. Rimane attiva la promozione sui biglietti per il secondo settore di platea e la galleria, disponibile solo in biglietteria al prezzo di 13 euro.