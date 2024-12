BTM Italia: dalla Puglia a Roma per gli Oscar del Turismo MHR

BARI - Un viaggio sulla scia dell’orgoglio che accende i riflettori su una realtà nata a Lecce e cresciuta fra Taranto e Bari a suon di sacrifici, sforzi, lavoro, caparbietà e lungimiranza, fino a diventare una piccola stella nel firmamento degli eventi dedicati all’industria turistica. Tutto collegato, come è giusto che sia, perché se l’impegno non c’è, non arriva nulla. E di impegno ne sa qualcosa Nevio D’Arpa, CEO&Founder di BTM Italia in lizza agli Oscar del Turismo fra oltre 300 candidature e 45 nomination per 15 categorie. Nella sala eventi del St. Regis Rome, ieri sera, si è riunito il gotha del turismo internazionale per la terza edizione degli MHR Tourism Awards che ha acceso i riflettori sulle eccellenze del settore turistico e dell’ospitalità italiana, riconoscendo tutte quelle realtà che, nel 2024, si sono distinte per qualità, performance e innovazione.

15 le categorie premiate: Istituzioni; Destinazioni Italiane; International; Hotel; New Hospitality; Ristoranti; Spa & Wellness; Travel; Trasporti; Grandi Eventi ed Exhibitions; Innovazione; Turismo Sostenibile; Formazione; Voci del Turismo; Donne del Turismo.

Per ognuna di esse se è espressa una giuria prestigiosa, composta da figure di spicco come Alessandra Priante, presidente dell’ENIT; Domenico Pellegrino, CEO del Gruppo Bluvacanze; Dante Colitta direttore commerciale di Welcome Travel Network; Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio; Giuseppe De Martino, General Manager del St. Regis Rome; Joseph Ejarque AD FTourism & Marketing; Carmen Bizzarri, professoressa associata in Geografia dell’Università Europea di Roma; Antonio Del Piano, direttore de “Il Giornale del Turismo”, e il CEO di MHR, Deborah Garlando. Presidente: Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer.

Alla serata, presentata da Gabriella Carlucci, hanno preso parte esponenti di spicco del settore, insieme a istituzioni, imprenditori e professionisti dell’industria turistica.

Per BTM Italia era presente il suo CEO&Founder Nevio D’Arpa, candidato per la categoria “Exhibition e Grandi Eventi”.

<<Questa nomination – dichiara l’imprenditore salentino – mi ha riempito di orgoglio e soddisfazione. È stato un onore concorrere insieme a dei giganti come Giro d’italia e ATP Finals (vincitore). Una bella avventura tra eccellenze nazionali apprezzate a livello mondiale. BTM Italia è una realtà giovane, eppure la sua voce è forte e chiara. Questo mi fa capire che ci stiamo muovendo verso la giusta direzione. Abbiamo ancora tanta strada da fare, anche se quella tracciata in questi dieci anni, sta dando i suoi frutti. Ringrazio tutte le persone che hanno proposto il mio nome e chi mi ha votato, permettendomi di arrivare sul podio e gli organizzatori dell’evento Media Hotel Radio, Deborah Garlando, Paolo Garlando, Palmiro Noschese, Silvia Elisabetta Cangelosi. Ma il ringraziamento più importante – conclude – va a tutta la mia squadra, senza di loro nulla sarebbe stato possibile! Ora mi rimbocco le maniche e torno con fiducia in Puglia per continuare il lavoro di organizzazione di BTM2025>>.

Restando in tema di “orgoglio pugliese”, un plauso va ad Aldo Melpignano, Managing Director di Borgo Egnazia, che si è aggiudicato il premio nella categoria “Hotel”.