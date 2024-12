Capodanno 2025 a Tursi: una notte di musica e divertimento con Biagio D'Anelli e Serena K!

TURSI - Il nuovo anno si apre con un evento straordinario a Tursi, nel cuore della Basilicata! Una serata all’insegna della musica, del divertimento e della comunità attende tutti coloro che vorranno celebrare il Capodanno con energia e stile.

Protagonisti della serata saranno il celebre personaggio televisivo Biagio D'Anelli, che porterà il suo carisma e il suo talento in un DJ set travolgente, e Serena K, la cui voce straordinaria conquisterà il pubblico con emozioni indimenticabili.

Anteprima esclusiva: il nuovo brano di Randy Norton

Come se non bastasse, l’evento offrirà una chicca musicale imperdibile: l’anteprima esclusiva del nuovo brano dance di Randy Norton, frutto di una collaborazione con Serena K. Una sorpresa che promette di far vibrare il pubblico a ritmo di musica!

Un evento reso possibile dalla passione e dall’impegno

La serata è organizzata con il sostegno dell’amministrazione comunale di Tursi, guidata dal Sindaco Salvatore Cosma, con l’assessore allo spettacolo e turismo Federico Lasalandra e il direttore artistico dello spettacolo, l’ingegnere Pasquale D’Affuso. Grazie al loro impegno, il Capodanno a Tursi si conferma un appuntamento imperdibile per la comunità locale e i visitatori delle città vicine.

Un’occasione per festeggiare insieme

Con l’attesa partecipazione di persone provenienti non solo da Tursi, ma anche dalle città vicine, l’evento rappresenta un’opportunità unica per unire la comunità attraverso la musica, la danza e lo spirito di festa.

Non mancare!

Il 1° gennaio 2025, Tursi si trasforma nel centro del divertimento con una serata che promette di essere memorabile. Preparatevi a iniziare l’anno nuovo con energia, entusiasmo e tanta musica!

Vi aspettiamo a Tursi per un Capodanno indimenticabile!