La Cerimonia delle Lanterne: La LILT Bari illumina la speranza sulla spiaggia di Pane e Pomodoro

BARI – Domani, al calare del sole, la spiaggia di Pane e Pomodoro si trasformerà in un luogo di riflessione, emozione e bellezza con “La Cerimonia delle Lanterne”. Questo evento unico, organizzato dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Bari in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, vuole celebrare la vita e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione oncologica.

Inserita nel programma “Natale in riva al mare” dell’Associazione Smile Puglia Ets, la cerimonia punta a unire la comunità attraverso un momento carico di significato, dove piccole lanterne galleggianti e biodegradabili illumineranno il mare di Bari.

Un messaggio di luce e solidarietà

“Questa iniziativa vuole essere un momento di condivisione e riflessione,” spiega Marisa Cataldo, presidente della LILT area metropolitana di Bari. “Ogni lanterna simboleggia un abbraccio virtuale: per chi ha sconfitto la malattia, per chi è ancora in lotta e per onorare chi non ce l’ha fatta.”

I partecipanti, con una piccola donazione, riceveranno una lanterna biodegradabile, all’interno della quale potranno inserire un messaggio personale: parole di speranza, ricordi o propositi per il futuro. Le lanterne saranno poi lasciate scivolare in mare, creando uno spettacolo suggestivo che porterà idealmente i messaggi il più lontano possibile.

Un impegno verso un futuro più sano

“Accendere una lanterna non è solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto,” aggiunge Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT. “Continueremo a lottare per la prevenzione, la ricerca e la cura, affinché il futuro possa essere più sano e sereno per tutti.”

Musica e solidarietà

Ad arricchire la cerimonia, le note del maestro Giancarlo Pellegrino, rappresentante dell’Associazione Musicale Culturale Domenico Sarro di Trani, che con il suo flauto renderà ancora più magica l’atmosfera della serata.

Presso il gazebo della LILT Bari, allestito sulla spiaggia, sarà possibile trovare le lanterne insieme a gadget e doni natalizi. Il ricavato sarà interamente destinato a sostenere ulteriori iniziative di prevenzione oncologica.

Dettagli organizzativi

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Ringraziamenti

“La Cerimonia delle Lanterne” è stata resa possibile grazie al contributo dell’Associazione Panificatori della Provincia di Bari e della Hotel Impianti – Food Service Equipment.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 338.2134788.

Non mancate a questo evento speciale: unitevi alla LILT Bari per accendere la speranza e celebrare la vita, in una serata indimenticabile sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.