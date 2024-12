Mottola si immerge nel Medioevo con il grande evento dedicato a Thomas Becket

MOTTOLA - Dal 27 al 29 dicembre Mottola diventa il palcoscenico di "Thomas Becket AD 1170", un evento gratuito che unisce tradizione, tecnologia e spettacolo per celebrare il santo patrono della città. In programma, videomapping interattivi, teatro, cortei storici con oltre 500 figuranti, artisti di strada, banchi medievali e musiche dal vivo. Ospite speciale dell’evento sarà l’attrice Antonella Carone, attesa il 28 dicembre.

Un viaggio tra passato e futuro

Tra i momenti più attesi, il videomapping interattivo che trasformerà edifici storici in tele narrative dinamiche. Durante alcune scene, le proiezioni risponderanno ai movimenti degli attori, creando un coinvolgente dialogo tra il reale e il virtuale.

Due cortei storici rievocheranno momenti salienti della vita di Thomas Becket: la traslazione delle reliquie e la penitenza del re Enrico II. Luminarie medievali e scenografie suggestive arricchiranno l’atmosfera, mentre gli artisti di strada, arcieri e sbandieratori animeranno il centro storico.

Il clou: “Assassinio in Cattedrale”

Il 28 dicembre, nella piazza centrale, andrà in scena lo spettacolo “Assassinio in Cattedrale”, tratto dal testo di Thomas Stearns Eliot e diretto da Antonio Minelli. La tragedia della morte di Thomas Becket sarà narrata attraverso un mix di teatro dal vivo e proiezioni videomapping, con effetti luminosi e sonori che daranno vita all’azione drammatica.

Programma dettagliato

27 dicembre : Alle 19 nella Chiesa Santa Maria Assunta, incontro e spettacolo per raccontare la vita del santo, con proiezioni sulla sua storia e sul patrimonio locale.

: Alle 19 nella Chiesa Santa Maria Assunta, incontro e spettacolo per raccontare la vita del santo, con proiezioni sulla sua storia e sul patrimonio locale. 28 dicembre : Dalle 18, partenza dei due cortei storici, animazioni medievali, e spettacolo di videomapping con attori live.

: Dalle 18, partenza dei due cortei storici, animazioni medievali, e spettacolo di videomapping con attori live. 29 dicembre: Alle 10:30 celebrazione solenne in chiesa Madre presieduta da Mons. Sabino Iannuzzi, seguita dalla processione del santo e dalla consegna del premio “Becket d’oro” a una figura di spicco del territorio.

Durante l’evento, il centro storico sarà animato con banchi medievali, artisti di strada e proiezioni, mentre un servizio di bus navetta collegherà le aree parcheggio al cuore della manifestazione.

Le dichiarazioni

Secondo l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, l’evento rappresenta un “esempio virtuoso di progettualità, capace di coniugare tradizione e innovazione, valorizzando il patrimonio storico e culturale del territorio.”

Il sindaco di Mottola, Giampiero Barulli, sottolinea come la città abbia saputo reinterpretare la festa patronale con tecnologie innovative, attirando pubblico da tutta la regione.

Il direttore artistico Antonio Minelli evidenzia che il tema scelto – “Echi da Canterbury” – riflette le sfide etiche e spirituali di Becket, rese attuali attraverso una narrazione artistica moderna.

Un’occasione unica

Organizzato dall’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket con il Comune di Mottola e il supporto della Regione Puglia, l’evento rappresenta una straordinaria occasione per immergersi nella storia, scoprendo le radici culturali e spirituali del territorio. Un’esperienza da non perdere per cittadini e turisti.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare i canali ufficiali o contattare l’organizzazione.