Castellana, al via il Borgo del Natale nel centro storico

CASTELLANA GROTTE - S’inaugura domenica 8 dicembre alle ore 17 il “BORGO del NATALE”. Un suggestivo percorso nel cuore della città, con ingresso da Arco don Cristoforo (di fronte a Porta Grande), impreziosito da vicoli, viuzze, edifici storici tra cui la Chiesetta di Sant'Onofrio e da antichi locali che una volta accoglievano, frantoi, cantine, forni, stalle e depositi.Passeggiando lungo il tragitto addobbato a festa con luci e ulivi come alberi di Natale, si offrirà la possibilità di visitare circa dieci presepi amatoriali ed artistici, singoli e collettivi, ma anche mostre fotografiche e di pittura. Inoltre, per la gioia dei più piccoli anche il "Sottano di Babbo Natale", la modesta ma incantevole casa dove ospitare grandi e piccini a cura di Pino Nobile.L’iniziativa della Pro Loco “don Nicola Pellegrino” nell’ambito del programma natalizio del Comune “Piazze d’inverno”, prevede anche un "Percorso artistico sugli episodi dell'Avvento, del Natale e dell'Infanzia di Gesù", attraverso gigantografie che riproducono opere del pittore castellanese Vincenzo Fato (1705-1788).Tra i presepisti, oltre a Giorgio Faiano, Ignazio Salinari, Franco Matarrese, Domenico Bianco, Domenico De Luca, Rafox e la famiglia Morea, da segnalare la prestigiosa partecipazione del maestro Stefano Conte di Castellana, che con i suoi I presepi artistici, sarà presente all’interno della sacrestia della chiesetta di Sant’Onofrio.Il percorso sarà abbellito, grazie alla collaborazione dei vivai locali, Polignano, Maria Vitti e la Zoofloricola, con piante di ulivi da utilizzare come alberi di Natale, che ognuno potrà “adottarli”, addobbandoli. L’originale scelta nasce non solo perché l’ulivo rappresenta il simbolo universale di pace e di fratellanza, ma anche perché raffigura un autentico patrimonio della nostra Terra da tutelare ancora di più dalla Xylella.Ad arricchire la manifestazione che si terrà ogni domenica fino al 12 gennaio, anche una collettiva di pittori coordinata da Pino Dalena ed una mostra collettiva fotografica a cura di Pasquale Ladogana, Thomas Campanella e del gruppo fotografico “Pro Loco”. Prevista la collaborazione dell’associazione teatrale “Grocà per l’allestimento di alcuni tratti del percorso.La Pro Loco ha voluto rendere omaggio al pittore settecentesco Vincenzo Fato, cogliendo un suggerimento dello storico dell’arte, già Ispettore della Pinacoteca Metropolitana di Bari e docente nelle Accademie di Belle Arti, il concittadino Giacomo Lanzillotta, autore anche di una pregevole pubblicazione sull’artista locale. Si tratta di una mostra fotografica di opere del pittore castellanese riprodotte con gigantografie, dislocate lungo il tragitto sul tema dell’Avvento, del Natale e dell’infanzia di Gesù. Per la prima volta sarà possibile ammirare, tutte insieme, le riproduzioni di una selezione di opere presenti anche nel Duomo di San Gennaro a Napoli che si aggiungeranno alle altre opere esistenti nelle chiese di Castellana, Putignano e Rutigliano.Appuntamento per l’inaugurazione del “Borgo del Natale” nel centro storico di Castellana, domenica 8 dicembre dalle 17 alle 21 alla presenza delle autorità comunali e dell’arciprete don Giovanni Amodio che benedirà i presepi.Per informazioni chiamare 338. 2370162, 327.7033074.