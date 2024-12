Palo del Colle, 96enne si sente male sul balcone: salvata dal comandante della Polizia Locale

PALO DEL COLLE - Un episodio di prontezza e solidarietà ha avuto luogo a Palo del Colle, dove una 96enne è stata salvata grazie all’intervento tempestivo del comandante della Polizia Locale.Il malore e la richiesta d’aiutoL’anziana si trovava sul balcone di casa quando ha accusato un malore, cadendo e trovandosi impossibilitata a rientrare. Nonostante la difficoltà, la donna è riuscita a richiamare l’attenzione del comandante della Polizia Locale, che stava transitando a piedi nella zona.Con grande lucidità, la 96enne ha lanciato le chiavi della porta al comandante, permettendogli di entrare nell’abitazione per soccorrerla.I soccorsiUna volta dentro, l’ufficiale ha prestato i primi aiuti, riscaldando la donna con delle coperte per proteggerla dal freddo, in attesa dell’arrivo della Polizia e del personale sanitario del 118.Un lieto fineGrazie alla prontezza dell’anziana e alla rapidità di intervento del comandante, la situazione si è risolta positivamente. L’episodio sottolinea l’importanza di avere figure pronte a intervenire nelle emergenze e la forza d’animo che, anche in momenti difficili, può fare la differenza.