Cerignola, conferenza stampa sull ‘Heritage Apulian Experience’: un progetto tutto pugliese

CERIGNOLA - Oggi alle ore 16 presso la saletta di Palazzo di città, in piazza della Repubblica a Cerignola, verrà presentato il progetto “Heritage of the Apulian Experience”.Da sabato 14 a lunedì 16 dicembre a Cerignola si terranno incontri, dibattiti, spettacoli e degustazioni delle eccellenze territoriali per raccontare un nuovo modo di promuovere il territorio. Un evento che nasce dalla necessità di riunire in un’unica offerta il patrimonio culturale con la qualità delle produzioni agroalimentari. A fare gli onori di casa, due ospiti d’eccezione: Filippo Roma (Le Iene) e Peppone (Linea Verde Rai1).“Heritage of the Apulian Experience”, organizzato dall’amministrazione comunale di Cerignola, dalla Rete del Mediterraneo, con il supporto di Pugliapromozione e dell’Università degli studi di Foggia,e con la collaborazione delle associazioni culturali, turistiche ed enogastronomiche del territorio, si pone come un laboratorio di innovazione dove enogastronomia, cultura e turismo si intrecciano per ridisegnare l’immagine del territorio. Tra dibattiti e momenti di spettacolo, verranno affrontati i temi centrali della promozione territoriale, in particolare saranno definite le nuove strategie di destination marketing a partire dall’enogastronomia, al fine di intrecciare sinergie tra gli operatori economici e le produzione d’eccellenza. Grande attenzione verrà data allo sviluppo di modelli innovativi per un nuovo modo di promuovere il turismo esperienziale che valorizzi l’identità territoriale attraverso percorsi integrati tra cultura e patrimonio agroalimentare: un connubio che vede la Puglia quale una delle destinazioni leader del turismo internazionale.Gli eventi si terranno tra la villa comunale, Torre Alemanna, sito di interesse storico e turistico nelle campagne di Cerignola, e Palazzo Fornari, edificio storico al centro del complesso monumentale delle Fosse granarie e testimone dell’antica cultura dei cereali che hanno contraddistinto il territorio di Cerignola facendolo diventare il Granaio d’Italia.